В саду Гришка у Києві зацвіли троянди та півонії — фото

Троянди в ботсаду імені Гришка. Фото: facebook.com/nbg.kiev.ua

Наприкінці травня в національному ботанічному саду імені Гришка у Києві відкрили "Сад троянд". Це чудове місце, щоб насолодитися красою та надихнутися природою.

Про це повідомили на офіційній сторінці саду у Facebook.

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В саду Гришка зібрана найбільша колекція троянд в Україні та одна з найповніших у Європі.

Окрім неймовірних троянд, відвідувачі зможуть також насолодитися ароматом та пофотографуватися на тлі півоній та інших декоративних квітів.

"Запрошуємо Вас провести чудовий вікенд в академічному ботанічному саду імені М.М. Гришка, де поряд з іншими декоративними рослинами квітують півонії та паркові троянди. Ця неймовірна краса надасть вам натхнення та гарний настрій. Подаруйте собі мить щастя та задоволення від краси рослин", — йдеться у повідомленні.

Сад працює щодня з 10:00 до 19:00. Квиток для дорослих вартує 150 грн, а для школярів — 100 грн. Також діють пільги для певних груп громадян.

Півонії в ботсаду імені Гришка. Фото: facebook.com/nbg.kiev.ua

Рожеві троянди в ботсаду імені Гришка. Фото: facebook.com/nbg.kiev.ua

Декоративні квітки в ботсаду імені Гришка. Фото: facebook.com/nbg.kiev.ua

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