В саду Гришка у Києві зацвіли троянди та півонії — фото

В ботсаду Києва відкрили "Сад троянд" — фото
Наприкінці травня в національному ботанічному саду імені Гришка у Києві відкрили "Сад троянд". Це чудове місце, щоб насолодитися красою та надихнутися природою.
Про це повідомили на офіційній сторінці саду у Facebook.
Де в Києві насолодитися красивими квітами
В саду Гришка зібрана найбільша колекція троянд в Україні та одна з найповніших у Європі.
Окрім неймовірних троянд, відвідувачі зможуть також насолодитися ароматом та пофотографуватися на тлі півоній та інших декоративних квітів.
"Запрошуємо Вас провести чудовий вікенд в академічному ботанічному саду імені М.М. Гришка, де поряд з іншими декоративними рослинами квітують півонії та паркові троянди. Ця неймовірна краса надасть вам натхнення та гарний настрій. Подаруйте собі мить щастя та задоволення від краси рослин", — йдеться у повідомленні.
Сад працює щодня з 10:00 до 19:00. Квиток для дорослих вартує 150 грн, а для школярів — 100 грн. Також діють пільги для певних груп громадян.
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