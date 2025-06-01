В саду Гришко в Киеве зацвели розы и пионы - фото

Розы в ботсаду имени Гришко. Фото: facebook.com/nbg.kiev.ua

В конце мая в национальном ботаническом саду имени Гришко в Киеве открыли "Сад роз". Это прекрасное место, чтобы насладиться красотой и вдохновиться природой.

Об этом сообщили на официальной странице сада в Facebook.

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В саду Гришко собрана самая большая коллекция роз в Украине и одна из самых полных в Европе.

Кроме невероятных роз, посетители смогут также насладиться ароматом и пофотографироваться на фоне пионов и других декоративных цветов.

"Приглашаем Вас провести замечательный уикенд в академическом ботаническом саду имени Н.Н. Гришко, где наряду с другими декоративными растениями цветут пионы и парковые розы. Эта невероятная красота придаст вам вдохновение и хорошее настроение. Подарите себе мгновение счастья и удовольствия от красоты растений", — говорится в сообщении.

Сад работает ежедневно с 10:00 до 19:00. Билет для взрослых стоит 150 грн, а для школьников — 100 грн. Также действуют льготы для определенных групп граждан.

Пионы в ботсаду имени Гришко. Фото: facebook.com/nbg.kiev.ua

Розовые розы в ботсаду имени Гришко. Фото: facebook.com/nbg.kiev.ua

Декоративные цветки в ботсаду имени Гришко. Фото: facebook.com/nbg.kiev.ua

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