Негативные стороны жизни в США - вы об этом не догадывались

Космические налоги и цены — негативная сторона жизни в США
Многие люди грезят "американской мечтой", однако не представляют нюансов проживания в этой стране. Жизнь в США имеет ряд своих "подводных камней".
О нюансах жизни в США пишет Ukr.Media.
Что может разочаровать вас в Америке
В американских супермаркетах ценники показывают стоимость товара без учета налогов. Их размер отличается в зависимости от штата. Это очень неудобно, когда заранее планируешь свои расходы, да и на кассе может банально не хватить денег.
Каждый житель страны также должен ежемесячно оплачивать страховку, которая иногда достигает космических сумм. Несмотря на это, когда вам действительно понадобится обратиться в больницу или к стоматологу, может выясниться, что пакет не покрывает необходимые вам анализы или осмотры.
Также в стране очень много людей с критически лишним весом. Им в большинстве случаев настолько трудно передвигаться, что они ездят по супермаркетам на специальных креслах-тележках. Дело в том, что вредная еда и фастфуд в США доступнее более здоровых продуктов.
Напомним, мы рассказывали, почему в Китае не стоит помогать прохожим. Также мы писали, как в Южной Корее заботятся о семьях офисных работников.
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