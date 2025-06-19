Wizz Air добавил 8 новых маршрутов из Румынии - направления

Wizz Air назначил новые рейсы из ближайшего к Украине аэропорта
Популярный венгерский лоукостер Wizz Air добавил 8 маршрутов из Румынии. Речь идет об аэропорте в городе Сучава, который расположен ближе всего к украинской границе.
Об этом сообщает romania-insider.
Новые маршруты Wizz Air
Сообщается, что на 8 новых рейсах будут работать сверхсовременные самолеты Airbus A321neo. По данным Европейской комиссии, экономика Румынии вырастет на 3,5% в 2025 году. Рост обусловлен увеличением экспорта и внутреннего спроса. Расширение Wizz Air хорошо вписывается в этот экономический прогноз.
Новые рейсы лоукостера в стране открывает новые возможности для трудоустройства и увеличения потока туристов.
Частота полетов из аэропортов Сучавы будет варьироваться от двух до четырех рейсов в неделю в зависимости от маршрута:
- Вена, Австрия — со 2 декабря 2025 года, 3 раза в неделю.
- Бергамо, Италия — с 15 декабря 2025 года, 4 раза в неделю.
- Бирмингем, Великобритания — с 15 декабря 2025 года, 3 раза в неделю.
- Карлсруэ, Германия — с 15 декабря 2025 года, 3 раза в неделю.
- Болонья, Италия — с 16 декабря 2025 года, 3 раза в неделю.
- Шарлеруа, Бельгия — с 16 декабря 2025 года, 2 раза в неделю.
- Венеция, Италия — с 16 декабря 2025 года, 3 раза в неделю.
- Ларнака, Кипр — с 18 декабря 2025 года, 2 раза в неделю.
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