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Главная Туризм Wizz Air назначил новые рейсы из ближайшего к Украине аэропорта

Wizz Air назначил новые рейсы из ближайшего к Украине аэропорта

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Дата публикации 19 июня 2025 14:27
Wizz Air добавил 8 новых маршрутов из Румынии - направления
Самолет Wizz Air. Фото: pexels.com
Ключові моменти Новые маршруты Wizz Air

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air добавил 8 маршрутов из Румынии. Речь идет об аэропорте в городе Сучава, который расположен ближе всего к украинской границе.

Об этом сообщает romania-insider.

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Новые маршруты Wizz Air

Сообщается, что на 8 новых рейсах будут работать сверхсовременные самолеты Airbus A321neo. По данным Европейской комиссии, экономика Румынии вырастет на 3,5% в 2025 году. Рост обусловлен увеличением экспорта и внутреннего спроса. Расширение Wizz Air хорошо вписывается в этот экономический прогноз.

Новые рейсы лоукостера в стране открывает новые возможности для трудоустройства и увеличения потока туристов.

Wizz Air призначив нові рейси з найближчого до України аеропорту - фото 1
Самолет Wizz Air. Фото: pexels.com

Частота полетов из аэропортов Сучавы будет варьироваться от двух до четырех рейсов в неделю в зависимости от маршрута:

  • Вена, Австрия — со 2 декабря 2025 года, 3 раза в неделю.
  • Бергамо, Италия — с 15 декабря 2025 года, 4 раза в неделю.
  • Бирмингем, Великобритания — с 15 декабря 2025 года, 3 раза в неделю.
  • Карлсруэ, Германия — с 15 декабря 2025 года, 3 раза в неделю.
  • Болонья, Италия — с 16 декабря 2025 года, 3 раза в неделю.
  • Шарлеруа, Бельгия — с 16 декабря 2025 года, 2 раза в неделю.
  • Венеция, Италия — с 16 декабря 2025 года, 3 раза в неделю.
  • Ларнака, Кипр — с 18 декабря 2025 года, 2 раза в неделю.

Напомним, ранее турист раскрыл хитрый лайфхак, как сэкономить на багаже Ryanair. Также мы писали, какие вещи можно брать с собой в ручную кладь Ryanair.

авиарейсы авиабилеты путешествие Wizz Air туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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