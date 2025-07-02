Путешествия Ryanair - как бесплатно изменить данные в вашем билете

Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Ирландский лоукостер Ryanair часто предлагает выгодные цены на билеты. Однако за дополнительные услуги пассажирам придется доплачивать кругленькие суммы.

Портал avianews.com рассказал, как без дополнительных сборов изменить данные в вашем билете и направление.

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Все мы люди и можем время от времени ошибаться. Однако многие авиакомпании пользуются этим и требуют отдельную плату за изменение данных в вашем билете.

Однако правила Ryanair позволяют менять эту информацию в течение определенного промежутка времени.

"Мы предоставляем льготный период 24 часа с момента вашего первоначального бронирования для бесплатного исправления любых незначительных ошибок", — говорится на сайт лоукостера.

Таким образом, вы можете изменить дату или время рейса, или маршрут в пределах того же направления. Также вы без проблем в течение суток после бронирования можете исправить ошибку в имени и фамилии пассажира.

Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Внесение изменений после отведенного срока будет стоить пассажиру уже 45 евро. Эта сумма иногда превышает стоимость приобретенного билета.

Напомним, ранее мы рассказывали, что лоукостер Ryanair в мае этого года изменил некоторые правила для пассажиров, в том числе и те, которые касаются ручной клади. Также американец нашел хитрый способ, с помощью которого бесплатно летал 6 лет.