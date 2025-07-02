Путешествия Ryanair - как бесплатно изменить данные в вашем билете

Сэкономите 45 евро — как без доплат изменить билет Ryanair
Ирландский лоукостер Ryanair часто предлагает выгодные цены на билеты. Однако за дополнительные услуги пассажирам придется доплачивать кругленькие суммы.
Портал avianews.com рассказал, как без дополнительных сборов изменить данные в вашем билете и направление.
Как не переплачивать Ryanair
Все мы люди и можем время от времени ошибаться. Однако многие авиакомпании пользуются этим и требуют отдельную плату за изменение данных в вашем билете.
Однако правила Ryanair позволяют менять эту информацию в течение определенного промежутка времени.
"Мы предоставляем льготный период 24 часа с момента вашего первоначального бронирования для бесплатного исправления любых незначительных ошибок", — говорится на сайт лоукостера.
Таким образом, вы можете изменить дату или время рейса, или маршрут в пределах того же направления. Также вы без проблем в течение суток после бронирования можете исправить ошибку в имени и фамилии пассажира.
Внесение изменений после отведенного срока будет стоить пассажиру уже 45 евро. Эта сумма иногда превышает стоимость приобретенного билета.
Напомним, ранее мы рассказывали, что лоукостер Ryanair в мае этого года изменил некоторые правила для пассажиров, в том числе и те, которые касаются ручной клади. Также американец нашел хитрый способ, с помощью которого бесплатно летал 6 лет.
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