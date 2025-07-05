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Главная Туризм Пилот раскрыл ошибки пассажиров во время турбулентности

Пилот раскрыл ошибки пассажиров во время турбулентности

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 13:17
Турбулентность в самолете - как себя вести
Самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

Многие люди опасаются летать из-за турбулентности. Пилот раскрыл ключевые ошибки пассажиров, из-за которых они подвергают себя опасности.

Об этом пишет The Mirror.

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Как избежать опасности во время турбулентности в самолете

Пилот коммерческих авиалиний на пенсии Ричард Уэллс рассказал, что люди часто отстегивают ремень безопасности только потому, что знак "пристегните ремни" не горит.

"То, что свет выключен, не означает, что полет проходит гладко. Я видел, как пассажиров подбрасывало вверх во время резкого приземления, потому что они не были пристегнуты", — поделился мужчина.

Турбулентность возникает, когда самолет попадает в сильные ветровые потоки, которые могут толкать или тянуть самолет. В основном ее можно обнаружить с помощью радаров, но существует также "турбулентность чистого воздуха", которая не фиксируется, а потому может возникнуть внезапно, даже если небо кажется безоблачным.

Пилот раскрыл ошибки пассажиров во время турбулентности - фото 1
Вид из иллюминатора самолета. Фото: pexels.com

Исследования показали, что большинство травм, связанных с турбулентностью, получают пассажиры или члены экипажа, которые не были пристегнуты.

Однако опытный пилот успокоил, что сама конструкция самолета защищает от турбулентности.

"Турбулентность кажется драматичной, но самолеты созданы для того, чтобы справиться с ней. Конструктивно это не более, чем выбоина на дороге", — подчеркнул мужчина.

Напомним, ранее мы рассказывали, что лоукостер Ryanair в мае этого года изменил некоторые правила для пассажиров, в том числе и те, которые касаются ручной клади. Также американец нашел хитрый способ, с помощью которого бесплатно летал шесть лет.

авиарейсы авиасообщение самолет путешествие советы туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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