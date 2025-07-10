Нова Пошта додала зручну послугу для мандрівників — деталі

Маленька туристка пакує речі. Фото: pexels.com

"Нова пошта" анонсувала нову послугу, яка буде дуже зручною для туристів. В компанії дозволять клієнтам на деякий час залишати свої особисті речі у відділеннях, поштоматах чи пунктах прийому-видачі.

Про це йдеться на сайті компанії.

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В компанії повідомили, що нова послуга "Пункт передачі" (Пункт зберігання) надає клієнтам змогу залишити рюкзак, валізу чи посилку у відділені, поштоматі чи пункті приймання-видачі Нової пошти для тимчасового зберігання або подальшої передачі одержувачу.

"Багаж (особисті речі) зберігається в надійному місці на час ваших подорожей, відряджень й інших поїздок. Ви можете залишити свої речі на декілька годин або навіть днів, не витрачаючи час та зусилля, носячи їх із собою", — підкреслили в "Новій пошті".

В рамках нової послуги НП допускається зберігання документів, посилок та вантажів, палет, шин та дисків. В компанії також оприлюднили параметри речей, які приймають на зберігання.

Вартість такої послуги розраховуватиметься за кожне місце окремо. Її вираховуватимуть за формулою: Об’ємна вага (кг) = (Довжина (см) × Ширина (см) × Висота (см)) / 4 000 або об’єм вантажу (м³) × 250. Сума охоплює період зберігання тривалістю 7 днів. З восьмого дня нараховуватиметься додаткова плата.

Параметри речей, які НП приймає на зберігання. Фото: novaposhta.ua

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