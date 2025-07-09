Як безкоштовно отримати покращений номер в готелі — поради туристам

Портьє вручає ключ від готельного номера. Фото: freepik.com

Безкоштовне підвищення категорії номера може здаватися міфом, проте це набагато простіше, ніж ви думаєте. Більшість мандрівників втрачають цю можливість, бо далеко не всі про неї знають.

Про це пише Daily Express.

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Експерт з економії грошей Фред Харрінгтон поділився порадою, як отримати безкоштовне покращення номера. Він розповів, що більшість туристів помилково вважає, що підвищення класу — лише для VIP-гостей або тих, хто готовий заплатити більше.

Проте в готелях часто є вільні покращені номери, які стоять порожніми. За його словами, адміністрація готелю радше віддасть їх ввічливим гостям, ніж вони пустуватимуть.

Фред порадив туристам надіслати короткого, але ввічливого електронного листа з проханням про покращення номера. Це варто зробити за 24-48 годин до запланованого заїзду. Адресуйте ваш лист менеджеру на стійці реєстрації або службі обслуговування гостей. Контактні дані зазвичай можна знайти на сайті готелю.

Туристка розкладає речі в готельному номері. Фото: freepik.com

"Почніть з того, що назвіть номер підтвердження бронювання та дату заїзду. Потім просто поясніть, що ви святкуєте особливу подію — річницю, день народження чи медовий місяць — і ввічливо поцікавтеся, чи можна отримати безкоштовне покращення номера", — порадив фахівець..

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