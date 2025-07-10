В Индии пчелы задержали самолет - детали

Пчела. Иллюстративное фото: pexels.com

Рейс авиакомпании IndiGo, который должен был вылететь из аэропорта индийского города Сурат, был задержан более чем на час. Сотни пчел налетели на открытую дверь грузового отсека самолета.

Об этом сообщает The Mirror.

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Сообщается, что сотрудники аэропорта пытались справиться с роем пчел, который появился во время того, как грузчики загружали сумки в самолет Airbus A320.

Попытки разогнать насекомых с помощью дыма оказались тщетными, поэтому для разрешения ситуации пришлось вызвать пожарную команду аэропорта. Специалистам удалось разогнать пчел с помощью мощной струи воды.

Пчелы атаковали самолет. Фото: Jam Press/TIM

В конце концов, рейс был задержан более чем на час, пока персонал разбирался с ситуацией. В результате инцидента никто не пострадал.

Доподлинно неизвестно, что заставляет пчел роиться возле конструкций самолета. Есть теории, что пчелы также могут роиться вокруг конструкций, которые выглядят как потенциальные места для гнездования.

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