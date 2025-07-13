Як без проблем спакувати валізу у відпустку — лайфхак туристам

Родина збирає речі у подорож. Фото: pexels.com

Збори у відпустку це доволі складна задача, адже не хочеться переплачувати за багаж в літаку. На щастя, існує надійний підхід, який допоможе вам компактно упакувати всі ваші речі.

Про це пише Daily Express.

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Під час пакування речей вам на допомогу прийде розумний метод 5 до 1. Він вперше став популярним завдяки відомій блогерці Женеві Вандерзей. Про його застосування розповіла експерт з моди Елісон Лумбатіс.

Вона порадила скласти у відпустку капсульний гардероб, за принципом 5-4-3-2-1. Елісон порекомендувала спакувати 5 варіантів топів та футболок, 4 пари джинсів та брюк, 3 пари взуття, 2 варіанти верхнього одягу та 1 аксесуар, який вам необхідний. Також не забудьте про білизну та інші гігієнічні дрібнички.

"Ключовим моментом є вибір універсальних речей, які можна поєднувати, щоб вони підходили для будь-яких заходів, які ви запланували на відпочинку", — підкреслила експертка.

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