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Головна Туризм Метод 5 до 1 — як компактно зібрати валізу у відпустку

Метод 5 до 1 — як компактно зібрати валізу у відпустку

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 21:07
Як без проблем спакувати валізу у відпустку — лайфхак туристам
Родина збирає речі у подорож. Фото: pexels.com

Збори у відпустку це доволі складна задача, адже не хочеться переплачувати за багаж в літаку. На щастя, існує надійний підхід, який допоможе вам компактно упакувати всі ваші речі.

Про це пише Daily Express.

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Під час пакування речей вам на допомогу прийде розумний метод 5 до 1. Він вперше став популярним завдяки відомій блогерці Женеві Вандерзей. Про його застосування розповіла експерт з моди Елісон Лумбатіс.

Вона порадила скласти у відпустку капсульний гардероб, за принципом 5-4-3-2-1. Елісон порекомендувала спакувати 5 варіантів топів та футболок, 4 пари джинсів та брюк, 3 пари взуття, 2 варіанти верхнього одягу та 1 аксесуар, який вам необхідний. Також не забудьте про білизну та інші гігієнічні дрібнички.

"Ключовим моментом є вибір універсальних речей, які можна поєднувати, щоб вони підходили для будь-яких заходів, які ви запланували на відпочинку", — підкреслила експертка.

Нагадаємо, раніше ми писали, за що штрафує Ryanair. Також бортпровідник розкрив хитрий трюк, як уникнути додаткової плати за перевищення передбачених розмірів ручної поклажі.

подорож відпустка одяг поради туризм
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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