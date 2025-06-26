Штрафи Ryanair — збори авіакомпанії

Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Ірландський лоукостер Ryanair відомий у всьому світі своїми демократичними цінами на квитки. Проте авіакомпанія встановила суворі правила для пасажирів, за порушення яких доведеться сплатити кругленьку суму.

Редакція Новини.LIVE розповідає про найсуворіші штрафи ірландської авіакомпанії.

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За правилами авіакомпанії, пасажир має обов'язково зареєструватися на рейс онлайн і роздрукувати посадкові талони. Якщо ж ви забули це зробити, в аеропорту люб'язно допоможуть, проте за роздруківку доведеться сплатити 55 євро.

Також авіакомпанія дозволяє брати з собою на борт літака в ручну поклажу лише невеликий й рюкзак. За валізу доведеться віддати від 6 до 36 євро під час оформлення квитка і до 60 євро в аеропорту.

Ваш квиток анулюється автоматично, якщо ви не встигли пройти контроль до закриття воріт. Проте лоукостер дає можливість пасажирам, які запізнились, перереєструватись на інший рейс. Проте за це Вам доведеться віддати 100 євро.

Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Найбільше авіакомпанія карає тих, хто порушує порядок під час польоту. Порушники затримують рейси і ставлять у незручну ситуацію інших пасажирів. Лоукостер зазнає суттєвих збитків через запізнення рейсів. З порушення правил поведінки на борту літаків Ryanair доведеться сплатити 500 євро. Окрім того, якщо порушник відмовиться від сплати штрафу — його вносять до чорного списку Ryanair і забороняють подальші польоти цією авіакомпанією.

Нагадаємо, ми писали, що угорський лоукостер Wizz Air додав 8 маршрутів з Румунії. Також туристка розповіла, як пройти check-in на рейс Ryanair онлайн та не стояти годинами в черзі.