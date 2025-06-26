Як не витратити всі гроші на рахунку в аеропорту

Турист з телефоном в аеропорту. Фото: pexels.com

Одне пропущене налаштування телефону може вартувати мандрівникам кругленьку суму. Деякі функції смартфонів працюють автономно і багато хто навіть не здогадується, через що знімаються додаткові кошти.

Про це пише Daily Mail.

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Представниця міжнародного SIM-провайдера Sim Local Джорджія Брівід закликає туристів вимикати функцію "автовідтворення" на своїх телефонах перед посадкою на рейс. За словами експертки, ця функція може непомітно завантажувати дані і тим самим витрачати ваші кошти в роумінгу.

"Це добре, коли ви підключені до Wi-Fi вдома, але коли ви за кордоном і платите за мегабайт, це може непомітно витратити всі кошти на рахунку в найкоротші терміни", — поділилась вона.

Автовідтворення — це функція, яка автоматично відтворює відео під час прокрутки таких додатків, як Instagram, TikTok, Facebook і YouTube.

Туристка використовує телефон в аеропорту. Фото: .pexels.com

Хоча може здатися, що поскролити відео чи фото в соцмережах нешкідливо, ви можете втратити десятків євро на рахунку. Звичайне відео на таких платформах, як YouTube або Netflix, протягом лише 10 хвилин може використати до 100 МБ даних.

Нагадаємо, раніше тревел-блогерка розповіла, як пройти "check-in" на рейс Ryanair онлайн без трати часу в чергах. Також стюардеса розповіла, чи може блискавка вдарити у літак.