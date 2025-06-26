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Головна Туризм Втратите гроші — налаштування, які варто вимкнути перед польотом

Втратите гроші — налаштування, які варто вимкнути перед польотом

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 11:17
Як не витратити всі гроші на рахунку в аеропорту
Турист з телефоном в аеропорту. Фото: pexels.com
Ключові моменти Як не втратити кошти на рахунку під час подорожі

Одне пропущене налаштування телефону може вартувати мандрівникам кругленьку суму. Деякі функції смартфонів працюють автономно і багато хто навіть не здогадується, через що знімаються додаткові кошти.

Про це пише Daily Mail.

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Як не втратити кошти на рахунку під час подорожі

Представниця міжнародного SIM-провайдера Sim Local Джорджія Брівід закликає туристів вимикати функцію "автовідтворення" на своїх телефонах перед посадкою на рейс. За словами експертки, ця функція може непомітно завантажувати дані і тим самим витрачати ваші кошти в роумінгу.

"Це добре, коли ви підключені до Wi-Fi вдома, але коли ви за кордоном і платите за мегабайт, це може непомітно витратити всі кошти на рахунку в найкоротші терміни", — поділилась вона.

Автовідтворення — це функція, яка автоматично відтворює відео під час прокрутки таких додатків, як Instagram, TikTok, Facebook і YouTube.

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Туристка використовує телефон в аеропорту. Фото: .pexels.com

Хоча може здатися, що поскролити відео чи фото в соцмережах нешкідливо, ви можете втратити десятків євро на рахунку. Звичайне відео на таких платформах, як YouTube або Netflix, протягом лише 10 хвилин може використати до 100 МБ даних.

Нагадаємо, раніше тревел-блогерка розповіла, як пройти "check-in" на рейс Ryanair онлайн без трати часу в чергах.  Також стюардеса розповіла, чи може блискавка вдарити у літак.

авіарейси подорож гроші смартфон туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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