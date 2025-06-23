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Головна Туризм Штрафи до 3000 євро — які правила не варто порушувати в Іспанії

Штрафи до 3000 євро — які правила не варто порушувати в Іспанії

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 19:29
Популярні штрафи в Іспанії — як не втратити гроші у відпустці
Один з пляжів у Барселоні. Фото: Pinterest
Ключові моменти Як не отримати штраф в Іспанії

Іспанія завжди була і залишається улюбленим місцем відпочинку для багатьох туристів. Проте в країні діють суворі правила, за порушення яких передбачені великі штрафи.

Про це пише The Sun.

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Як не отримати штраф в Іспанії

Багато туристів люблять випити на відпочинку, але існують обмеження, які забороняють відпочивальникам розпивати алкоголь у громадських місцях, зокрема на вулицях, у парках і на пляжах. Порушників можуть оштрафувати до 3 000 євро.

Минулого року в Іспанії також було прийнято новий закон, який надає місцевим муніципалітетам право штрафувати будь-кого, кого спіймають за курінням на пляжі. Залежно від місцевості, тим хто порушить заборону доведеться викласти до 2 000 євро.

У двох популярних іспанських містах діють суворі правила щодо того, де можна носити купальники. У Барселоні люди можуть носити бікіні лише на пляжі, а відпочивальники, яких спіймають у центрі міста топлес, можуть оштрафувати до 300 євро. На Майорці за таке порушення вам вже доведеться сплатити 600 євро.

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Один з пляжів у Іспанії. Фото: Pinterest

В країні також слідкують за порядком на вулицях. Люди, які повертаються до своїх готелів або блукають між барами з 23:00 до 07:00, можуть отримати штраф у розмірі 500 євро за надмірний шум.

В Іспанії також суворо карають тих, хто любить кататися "зайцем". За поїздку без дійсного квитка можна отримати штраф до 100 євро.

Штрафи за сміття в Іспанії варіюються від 100 до 3 000 євро. Їх розмір залежить від серйозності правопорушення та місцевості.

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подорож пляж Іспанія штраф куріння туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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