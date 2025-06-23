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Главная Туризм Штрафы до 3000 евро — какие правила не стоит нарушать в Испании

Штрафы до 3000 евро — какие правила не стоит нарушать в Испании

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 19:29
Популярные штрафы в Испании - как не потерять деньги в отпуске
Один из пляжей в Барселоне. Фото: Pinterest
Ключові моменти Как не получить штраф в Испании

Испания всегда была и остается излюбленным местом отдыха для многих туристов. Однако в стране действуют строгие правила, за нарушение которых предусмотрены большие штрафы.

Об этом пишет The Sun.

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Как не получить штраф в Испании

Многие туристы любят выпить на отдыхе, но существуют ограничения, которые запрещают отдыхающим распивать алкоголь в общественных местах, в частности на улицах, в парках и на пляжах. Нарушителей могут оштрафовать до 3000 евро.

В прошлом году в Испании также был принят новый закон, который предоставляет местным муниципалитетам право штрафовать любого, кого поймают за курением на пляже. В зависимости от местности, тем кто нарушит запрет придется выложить до 2 000 евро.

В двух популярных испанских городах действуют строгие правила относительно того, где можно носить купальники. В Барселоне люди могут носить бикини только на пляже, а отдыхающие, которых поймают в центре города топлес могут оштрафовать до 300 евро. На Майорке за такое нарушение вам уже придется заплатить 600 евро.

Штрафи до 3000 євро — які правила не варто порушувати в Іспанії - фото 1
Один из пляжей в Испании. Фото: Pinterest

В стране также следят за порядком на улицах. Люди, которые возвращаются в свои отели или бродят между барами с 23:00 до 7:00, могут получить штраф в размере 500 евро за чрезмерный шум.

В Испании также строго наказывают тех, кто любит кататься "зайцем". За поездку без действительного билета можно получить штраф до 100 евро.

Штрафы за мусор в Испании варьируются от 100 до 3000 евро. Их размер зависит от серьезности правонарушения и местности.

Напомним, мы рассказывали о популярных курортах, которые не стоят вашего внимания. Также мы писали, понравилось ли жителю Британии украинское шоу "Супермама".

путешествие пляж Испания штраф курение туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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