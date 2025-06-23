Популярні країни, в які не варто їхати на море влітку — дарма викинете гроші

Люди відпочивають на морі. Фото: Freepik

Літо — це той самий час, коли всі мріють про море, сонце й безтурботний відпочинок. Але є країни, куди краще не купувати квитки саме в цей сезон. Причина проста: спека така, що здається, ніби потрапив у духовку, або дощі не дають вийти з номера. І навіть найрозкішніші готелі не рятують.

Видання "24.Travel" розповіло про популярні напрямки, які варто оминути влітку.

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Єгипет

Звісно, курорти Шарм-еш-Шейху та Хургади давно полюбились українцям. Але влітку це просто пекло. Температура за +40, море більше схоже на ванну, а сонце пече так, що на екскурсії навіть дивитися не хочеться. Через таку погоду путівки в цей сезон і коштують дешевше. Але чи варто економити, якщо буде настільки некомфортно?

ОАЕ

Тут ще спекотніше. У Дубаї влітку повітря прогрівається до +45 і вище. Море тепле, як суп. Навіть вночі не стає легше — без кондиціонера просто не вижити. Весь відпочинок перетворюється на прогулянки від одного кондиціонера до іншого. Краще їхати сюди восени або взимку — тоді справді кайф.

ОАЕ. Фото: Freepik

Мальдіви

Райський куточок, але не влітку. У цей період на Мальдівах сезон дощів. Часті зливи, вологість, сильні вітри й похмуре небо можуть легко зіпсувати настрій. Фото для Instagram не вийдуть, а пляжні плани доведеться скасувати. Тож не дивно, що влітку тури сюди дешевші. Просто сезон невдалий.

Туніс

На перший погляд — хороший варіант. Але спека тут особлива: сухе гаряче повітря з пустелі може бути справжнім викликом для організму. Море — тепле, а ще інколи брудне через перенавантаження каналізацій. Додайте сюди навалу комарів і романтика одразу кудись зникає.

Туніс. Фото: Freepik

Таїланд

Влітку тут сезон дощів. Здається, щойно вийшов на вулицю і вже весь мокрий. Вологість така, що ні речі, ні волосся не висихають. І хоча зелено й красиво, та для пляжного релаксу краще обрати інший час.

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