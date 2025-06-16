Що взяти з собою у відпустку — список потрібних речей від Андре Тана

Андре Тан. Фото: скриншот відео

Андре Тан точно знає, як мати крутий вигляд, навіть у відпустці. Цього разу відомий український дизайнер поділився коротким, але дуже влучним списком речей, які варто взяти із собою на відпочинок, щоб не тягнути цілу шафу, але мати стильний вигляд щодня. І все це у форматі мінімум речей, максимум варіантів.

Що варто брати з собою у відпустку, розповів Андре Тан в Instagram.

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Базова футболка

Має бути трохи вільною, без прозорості, з якісної щільної бавовни — має лаконічний, але дуже дорогий і свіжий вигляд. Не домашня, а справжня база для стильних поєднань.

Базова футболка. Фото з Instagram

Oversize сорочка

Світлого кольору, яку можна накинути на плечі, зав’язати на талії або носити як сукню. Справжній багатоверсний герой гардероба.

Шорти або спідниця

Обирайте натуральні тканини, акцент на талії — комфорт і жіночність у найкращому прояві.

Легкі штани

Додають витонченості, візуально подовжують фігуру та мають такий вигляд, ніби щойно з показу.

Легкі штани. Фото з Instagram

Сукня на бретелях

Найкраще — довжини міді. Стримана, базова, універсальна — можна вдягнути і на сніданок біля моря, і на вечерю на терасі.

Лляний жакет

Надає образу зібраності й структури. Навіть простий лук з футболкою та шортами одразу має більш продуманий вигляд.

А тепер — деталі, без яких не буде повного образу. За словами дизайнера, обов’язково потрібно додати:

великі сережки;

кілька лаконічних підвісок;

свої улюблені сонцезахисні окуляри.

Замість незручних сумок — плетена торбинка або м’який мішечок. Із взуття: сандалі чи в’єтнамки для дня, білі кеди — для прогулянок містом.

І особистий лайфхак від Тана — шовкова хустка. Її можна носити як завгодно: на голову, на сумку, замість топа чи як пояс — обмежень нема, фантазія рулить. Простий, практичний і дуже стильний список, завдяки якому можна не лише не тягти зайвого, а ще й мати чудовий вигляд.

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