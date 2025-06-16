Що взяти з собою у відпустку — список потрібних речей від Андре Тана

Андре Тан радить, що взяти у відпустку для модного лука
Андре Тан точно знає, як мати крутий вигляд, навіть у відпустці. Цього разу відомий український дизайнер поділився коротким, але дуже влучним списком речей, які варто взяти із собою на відпочинок, щоб не тягнути цілу шафу, але мати стильний вигляд щодня. І все це у форматі мінімум речей, максимум варіантів.
Що варто брати з собою у відпустку, розповів Андре Тан в Instagram.
Андре Тан розповів про потрібні речі у відпустці
Базова футболка
Має бути трохи вільною, без прозорості, з якісної щільної бавовни — має лаконічний, але дуже дорогий і свіжий вигляд. Не домашня, а справжня база для стильних поєднань.
Oversize сорочка
Світлого кольору, яку можна накинути на плечі, зав’язати на талії або носити як сукню. Справжній багатоверсний герой гардероба.
Шорти або спідниця
Обирайте натуральні тканини, акцент на талії — комфорт і жіночність у найкращому прояві.
Легкі штани
Додають витонченості, візуально подовжують фігуру та мають такий вигляд, ніби щойно з показу.
Сукня на бретелях
Найкраще — довжини міді. Стримана, базова, універсальна — можна вдягнути і на сніданок біля моря, і на вечерю на терасі.
Лляний жакет
Надає образу зібраності й структури. Навіть простий лук з футболкою та шортами одразу має більш продуманий вигляд.
А тепер — деталі, без яких не буде повного образу. За словами дизайнера, обов’язково потрібно додати:
- великі сережки;
- кілька лаконічних підвісок;
- свої улюблені сонцезахисні окуляри.
Замість незручних сумок — плетена торбинка або м’який мішечок. Із взуття: сандалі чи в’єтнамки для дня, білі кеди — для прогулянок містом.
І особистий лайфхак від Тана — шовкова хустка. Її можна носити як завгодно: на голову, на сумку, замість топа чи як пояс — обмежень нема, фантазія рулить. Простий, практичний і дуже стильний список, завдяки якому можна не лише не тягти зайвого, а ще й мати чудовий вигляд.
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