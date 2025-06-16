Что взять с собой в отпуск — список нужных вещей от Андре Тана

Андре Тан. Фото: скриншот видео

Андре Тан точно знает, как выглядеть круто, даже в отпуске. На этот раз известный украинский дизайнер поделился коротким, но очень точным списком вещей, которые стоит взять с собой на отдых, чтобы не тащить целый шкаф, но иметь стильный вид каждый день. И все это в формате минимум вещей, максимум вариантов.

Что стоит брать с собой в отпуск, рассказал Андре Тан в Instagram.

Реклама

Читайте также:

Андре Тан рассказал о нужных вещах в отпуске

Базовая футболка

Должна быть немного свободной, без прозрачности, из качественного плотного хлопка — выглядит лаконично, но очень дорого и свежо. Не домашняя, а настоящая база для стильных сочетаний.

Базовая футболка. Фото из Instagram

Oversize рубашка

Светлого цвета, которую можно накинуть на плечи, завязать на талии или носить как платье. Настоящий многооборотный герой гардероба.

Шорты или юбка

Выбирайте натуральные ткани, акцент на талии — комфорт и женственность в лучшем проявлении.

Легкие брюки

Добавляют изящества, визуально удлиняют фигуру и выглядят так, будто только что с показа.

Легкие брюки. Фото из Instagram

Платье на бретелях

Лучше всего — длины миди. Сдержанное, базовое, универсальное — можно надеть и на завтрак у моря, и на ужин на террасе.

Льняной жакет

Придает образу собранности и структуры. Даже простой лук с футболкой и шортами сразу выглядит более продуманным.

А теперь — детали, без которых не будет полного образа. По словам дизайнера, обязательно нужно добавить:

крупные серьги;

несколько лаконичных подвесок;

свои любимые солнцезащитные очки.

Вместо неудобных сумок — плетеная сумка или мягкий мешочек. Из обуви: сандалии или вьетнамки для дня, белые кеды — для прогулок по городу.

И личный лайфхак от Тана — шелковый платок. Его можно носить как угодно: на голову, на сумку, вместо топа или как пояс — ограничений нет, фантазия рулит. Простой, практичный и очень стильный список, благодаря которому можно не только не тащить лишнего, но и выглядеть отлично.

Ранее мы писали о том, что Андре Тан перечислил главные антитренды лета-2025.

Также мы сообщали, что Андре Тан рассказал о трендовой обуви этого лета.