Андре Тан перераховував головні антитренди цього літа — які речі краще не одягати

Забудьте про ці речі — Андре Тан назвав головні антитренди літа
Якщо ви хочете мати стильний вигляд та бути в тренді, варто дізнатись про головні модні правила літа 2025. Деякі речі в цьому сезоні відкрили друге дихання, інші ж — стали справжнім моветоном.
Що буде в антитренді цього літа розповів український дизайнер Андре Тан в Instagram.
Антитренди в одязі цього літа
Тотальна прозорість
Модницям цього літа варто бути обачними з прозорим одягом. Уникайте провокативних образів та тотальної відкритості, якщо не хочете, аби ваш образ був антитрендовим. Мереживні топи чи спідниці варто поєднувати з однотонними речами.
Блискучі тканини
Цього літа варто відмовитись від блискучих тканини. Це вже не модно й може здешевлювати образ. Краще обрати легкі та натуральні матеріали, які ідеально підійдуть на жарку погоду. Якщо ж дуже хочеться додати блиску в образ, віддайте перевагу дорогій фактурі.
Ультракороткі шорти й мініспідниці
Зручність та комфорт — ось що зараз в моді. Оскільки короткі спідниці та шорти геть суперечать цьому, вони будуть влітку в антитренді. Обирайте зручну довжину, яка буде мати стильний вигляд та додаватиме впевненості.
Надмірна кількість акцентів
Не варто перенасичувати образ аксесуарами — це вже не модно. Обирайте один яскравий акцент та віддайте перевагу стриманості.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які речі мають бути в літньому гардеробі. Це універсальна база.
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