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Головна Мода Забудьте про ці речі — Андре Тан назвав головні антитренди літа

Забудьте про ці речі — Андре Тан назвав головні антитренди літа

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Дата публікації: 14 червня 2025 18:14
Андре Тан перераховував головні антитренди цього літа — які речі краще не одягати
Дизайнер Андре Тан. Фото з Instagram
Ключові моменти Антитренди в одязі цього літа

Якщо ви хочете мати стильний вигляд та бути в тренді, варто дізнатись про головні модні правила літа 2025. Деякі речі в цьому сезоні відкрили друге дихання, інші ж — стали справжнім моветоном.

Що буде в антитренді цього літа розповів український дизайнер Андре Тан в Instagram.

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Антитренди в одязі цього літа

Тотальна прозорість

Модницям цього літа варто бути обачними з прозорим одягом. Уникайте провокативних образів та тотальної відкритості, якщо не хочете, аби ваш образ був антитрендовим. Мереживні топи чи спідниці варто поєднувати з однотонними речами.

Які речі будуть в антитренді цього літа
Прозорий одяг. Фото: Freepik

Блискучі тканини

Цього літа варто відмовитись від блискучих тканини. Це вже не модно й може здешевлювати образ. Краще обрати легкі та натуральні матеріали, які ідеально підійдуть на жарку погоду. Якщо ж дуже хочеться додати блиску в образ, віддайте перевагу дорогій фактурі.

Ультракороткі шорти й мініспідниці

Зручність та комфорт — ось що зараз в моді. Оскільки короткі спідниці та шорти геть суперечать цьому, вони будуть влітку в антитренді. Обирайте зручну довжину, яка буде мати стильний вигляд та додаватиме впевненості.

Які речі будуть в антитренді цього літа
Короткі шорти. Фото: Freepik

Надмірна кількість акцентів

Не варто перенасичувати образ аксесуарами — це вже не модно. Обирайте один яскравий акцент та віддайте перевагу стриманості.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які речі мають бути в літньому гардеробі. Це універсальна база.

Також ми розповідали про те, яку максіспідницю носити влітку. Ці варіанти не стандартні, але стильні.

Андре Тан літо мода стиль антитренди
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
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