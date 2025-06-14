Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowТехнологииВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Забудьте об этих вещах — Андре Тан назвал главные антитренды лета

Забудьте об этих вещах — Андре Тан назвал главные антитренды лета

Ua en ru
Дата публикации 14 июня 2025 18:14
Андре Тан перечислял главные антитренды этого лета — какие вещи лучше не надевать
Дизайнер Андре Тан. Фото из Instagram
Ключові моменти Антитренды в одежде этим летом

Если вы хотите выглядеть стильно и быть в тренде, стоит узнать о главных модных правилах лета 2025. Некоторые вещи в этом сезоне открыли второе дыхание, другие же — стали настоящим моветоном.

Что будет в антитренде этим летом рассказал украинский дизайнер Андре Тан в Instagram.

Реклама
Читайте также:

Антитренды в одежде этим летом

Тотальная прозрачность

Модницам этим летом стоит быть осторожными с прозрачной одеждой. Избегайте провокационных образов и тотальной открытости, если не хотите, чтобы ваш образ был антитрендовым. Кружевные топы или юбки стоит сочетать с однотонными вещами.

Які речі будуть в антитренді цього літа
Прозрачная одежда. Фото: Freepik

Блестящие ткани

Этим летом стоит отказаться от блестящих тканей. Это уже не модно и может удешевлять образ. Лучше выбрать легкие и натуральные материалы, которые идеально подойдут на жаркую погоду. Если же очень хочеться добавить блеска в образ, отдайте предпочтение дорогой фактуре.

Ультракороткие шорты и мини-юбки

Удобство и комфорт — вот что сейчас в моде. Поскольку короткие юбки и шорты напрочь противоречат этому, они будут летом в антитренде. Выбирайте удобную длину, которая будет иметь стильный вид и добавлять уверенности.

Які речі будуть в антитренді цього літа
Короткие шорты. Фото: Freepik

Чрезмерное количество акцентов

Не стоит перенасыщать образ аксессуарами — это уже не модно. Выбирайте один яркий акцент и отдайте предпочтение сдержанности.

Напомним, ранее мы писали о том, какие вещи должны быть в летнем гардеробе. Это универсальная база.

Также мы рассказывали о том, какую макси-юбку носить летом. Эти варианты не стандартные, но стильные.

Андре Тан лето мода стиль антитренды
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации