Андре Тан перечислял главные антитренды этого лета — какие вещи лучше не надевать

Забудьте об этих вещах — Андре Тан назвал главные антитренды лета
Если вы хотите выглядеть стильно и быть в тренде, стоит узнать о главных модных правилах лета 2025. Некоторые вещи в этом сезоне открыли второе дыхание, другие же — стали настоящим моветоном.
Что будет в антитренде этим летом рассказал украинский дизайнер Андре Тан в Instagram.
Антитренды в одежде этим летом
Тотальная прозрачность
Модницам этим летом стоит быть осторожными с прозрачной одеждой. Избегайте провокационных образов и тотальной открытости, если не хотите, чтобы ваш образ был антитрендовым. Кружевные топы или юбки стоит сочетать с однотонными вещами.
Блестящие ткани
Этим летом стоит отказаться от блестящих тканей. Это уже не модно и может удешевлять образ. Лучше выбрать легкие и натуральные материалы, которые идеально подойдут на жаркую погоду. Если же очень хочеться добавить блеска в образ, отдайте предпочтение дорогой фактуре.
Ультракороткие шорты и мини-юбки
Удобство и комфорт — вот что сейчас в моде. Поскольку короткие юбки и шорты напрочь противоречат этому, они будут летом в антитренде. Выбирайте удобную длину, которая будет иметь стильный вид и добавлять уверенности.
Чрезмерное количество акцентов
Не стоит перенасыщать образ аксессуарами — это уже не модно. Выбирайте один яркий акцент и отдайте предпочтение сдержанности.
Напомним, ранее мы писали о том, какие вещи должны быть в летнем гардеробе. Это универсальная база.
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