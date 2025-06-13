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Головна Мода Стиль 2000-х знову в моді — універсальні речі на літо

Стиль 2000-х знову в моді — універсальні речі на літо

Ua en ru
Дата публікації: 13 червня 2025 11:12
Речі з 2000-х, що знову актуальні — з ними вийде ідеальний образ
Стильна дівчина. Фото: Freepik
Ключові моменти Речі з 2000-х, що роками не втрачають актуальності

Цього літа все геніальне — справді просте. Забудьте про складні комбінації: біла футболка й джинси знову на піку моди. І це не просто базовий образ — це стиль, який ніколи не підводить. Тренди 2000-х повернулись, але вже з новим настроєм: більше свободи, більше варіантів і ще більше натхнення.

Про це пише Vogue.

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Речі з 2000-х, що роками не втрачають актуальності

Погляньте на подіум: Sacai у колекції весна-літо 2025 знову звертається до цієї класики. А ще краще згадайте, як це робили модні ікони минулого. Кейт Мосс ще у 90-х довела, що звичайна біла майка й джинси можуть мати такий вигляд, що весь світ буде захоплюватися. Вона додавала лише мінімальне намисто, босоніжки й куртку для завершеності образу. А Сієнна Міллер як справжня королева бохо, змішувала ті самі джинси та футболки з етнічними прикрасами, великими сережками, сумками з бахромою.

Модний літній образ, що завжди працює
Сієнна Міллер. Фото: Jack

Історія не закінчується на ретро-героїнях. Вікторія Бекхем сьогодні обирає джинси-кльош і заправлену футболку — стримано, але дуже ефектно. Гейлі Бібер теж за комфорт і мішкуваті джинси з кедами Vans. А Кендалл Дженнер вийшла в місто у широких джинсах із підкатами, укороченій футболці й балетках. І всі ці образи працюють по-своєму.

Стильний, але водночас простий і зручний образ
Вікторія Бекхем. Фото: Marc Piasecki

У цьому вся магія: біла футболка та джинси — це не просто одяг. Це чисте полотно, на якому кожен може створити щось своє. За бажанням можна додати капелюх, великі сережки чи просто яскраву помаду. Цей дует усе витримає. А головне не потрібно вигадувати велосипед. Просто відкрийте шафу, дістаньте улюблені джинси, білу футболку, і створюйте свій власний модний сценарій літа 2025.

Раніше ми писали про те, що лук акторки Дженніфер Еністон з 2000-х не втратив актуальності й досі.

Також ми повідомляли, що Дженніфер Лоуренс приміряла літнє взуття з 2000-х.

мода одяг тренди речі стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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