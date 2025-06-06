Сандалі з 2000-х знову в моді — як носити у 2025 році

Босоніжки. Фото: Freepik

Пам’ятаєте ті блискучі босоніжки, які ми носили на дискотеки чи просто на прогулянку з цифровиком у кишені? Так ось, вони знову з нами. Сандалі з початку 2000-х — це не просто тренд, а справжній сплеск стилю, що викликає теплі спогади та бажання вдягнути щось яскраве, зручне й сміливе. Таке взуття зараз знову в моді, але тепер із новим настроєм.

Про це пише Vogue.

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Секрет популярності цих пар у їх універсальності. Вони легко поєднуються з джинсами, сукнями, спідницями, костюмами, шортами — та хоч із піжамою, якщо настрій дозволяє. Головне комфорт і впевненість у собі. Якщо подобається, то вдягайте. У моді зараз немає жорстких правил, є лише бажання мати класний вигляд.

Наприклад, блискучі сандалі, які були в гардеробі у кожної модниці у 2000-х, знову на п'єдесталі. Срібні, золоті або з глітером — вони додають яскравості навіть найпростішому образу. Прямі джинси, біла майка й ці блискучі босоніжки — просто, але дуже стильно. Ідеально як для вечора, так і для денного виходу.

Sandy Liang весна-літо 2025. Фото: Vogue

Прозорі сандалі

Такі сандалі мають легкий й повітряний вигляд, при цьому додають образу акценту. Прозорі ремінці або повністю "невидимий" дизайн — усе це знову на вулицях і подіумах. Вони вдалий мають вигляд із вузькими джинсами, особливо з прорізами, або з короткими сукнями. І як бонус ще візуально подовжують ноги.

Diesel весна-літо 2025. Фото: Vogue

Танга на підборах

Це ті самі в’єтнамки на підборах, які всі носили у 2000-х. Їхній вигляд трошки наївний, трохи зухвалий, але неймовірно стильний. Поєднуються з мініспідницями, джинсовими шортами або легкими сарафанами. Хочеться трохи Y2K-ностальгії, але по-сучасному? Це ваш варіант.

Alaïa весна-літо 2025. Фото: Vogue

Таким чином, сандалі з 2000-х — це більше, ніж мода. Це відчуття свободи, грайливості й легкості. Якщо хочеться знову відчути ті безтурботні часи — почніть з пари таких сандаль. І хай весь світ зачекає.

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