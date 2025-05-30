Універсальні босоніжки без каблуків — стильна база сезону

Дівчина тримає в руках босоніжки. Фото: Freepik

Чорне літнє взуття знову у тренді і це, здається, одна з найприємніших новин сезону. Бо чорне — це завжди про практичність і стиль. Воно не мазке, не потребує особливого догляду і підходить майже до всього. А ще має дорогий і стриманий вигляд. Одягаєш такі чорні босоніжки і вже якось по-іншому тримаєш спину.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Босоніжки на плоскій підошві стануть хітом сезону

Цього літа особливо популярні моделі на плоскій підошві. Без підборів, без зайвого — лише ремінці або шнурівка. І це якраз про сучасну моду, яка втомилася від складностей і тепер шукає простоту, зручність і свободу. Потрібно відзначити, що мінімалізм зараз всюди — і в речах, і у взутті.

Чорні босоніжки. Фото з Instagram

Ці босоніжки справжня знахідка для жінок будь-якого віку. Вони вдалий мають вигляд і на юних дівчатах, і на дорослих жінках. Підліткам їх варто носити з джинсами, молодим — з трендовими сарафанами, а жінкам за 40 — з лляними сукнями чи широкими штанами. Універсальність цієї пари вражає: одне взуття — десятки образів.

Стильна модель босоніжок. Фото з Instagram

Чорні босоніжки дійсно чудово поєднуються з одягом у середземноморському стилі: вільні штани, сорочки, сарафани. А ще з джинсами й чорною майкою, або з топами й спідницями у леопардовий чи зміїний принт. Це ті самі образи, які мають легкий вигляд, але запам’ятовуються. За бажанням можна додати яскраві шкарпетки або гольфи до таких босоніжок. Це несподівано, але дуже по-модному.

Чорні босоніжки на плоскому ходу — це однозначно та річ, яку не захочеться прибирати з гардероба навіть через рік. Вони залишаться з вами надовго і ще не раз виручать. Це саме той варіант, коли стиль, комфорт і універсальність об’єднуються в одну ідеальну пару.

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