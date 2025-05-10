Туфлі з гострим носком — взуття, що візуально робить стрункішою

Жовті туфлі. Фото: Freepik

Поки ще травень, саме час ловити головний взуттєвий тренд сезону — моделі з гострим носком. Їх носять усюди: від світових подіумів до вуличних луків у мегаполісах. Таке взуття вміє робити з будь-якого образу щось цікаве. І байдуже, це балетки чи мюлі — головне, щоб носик був гострий.

Про це пише Vogue.

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Балетки, але не нудні

Gabriela Hearst доводить, що балетки можуть бути не лише зручними, а й дуже стильними. Загострений носок робить їх більш елегантними, а в поєднанні з костюмом він має просто розкішний вигляд. Можна й на роботу, й на каву з подругою.

Gabriele Hearst. Фото: Vogue

Оксфорди

Loewe показали в колекції оксфорди з геометричним настроєм. Гострий носок тут як вишенька на торті. Носіть їх з об’ємними спідницями або джинсами й ваш образ уже не буде банальним.

Loewe. Фото: Vogue

Туфлі, які майже не видно

У Alaïa зробили "голі" туфлі, які ніби з майбутнього. Прозорі, витончені, з гострим носиком — вони ніби створені для модної казки. Одна така пара така і ви вже не просто дівчина, а героїня сучасного стилю.

Alaïa. Фото: Vogue

Слінгбеки з металом

Ernest W. Baker пішли далі й додали до слінгбеків заклепки. Тепер це не просто туфельки, а справжній модний хіт. Спробуйте поєднати з курткою на гумці та спідницею — буде крутий мікс спорту і гламуру.

Ernest W. Baker. Фото: Vogue

Мюлі, які хочеться приміряти прямо зараз

Rochas вміють дивувати: м’який відтінок лаванди, текстура, маленькі підбори і все це у формі гостроносих мюлів.

Rochas. Фото: Vogue

Ідеально до спідниці з розрізом і сорочки — образ вийде одночасно легкий і продуманий.

Раніше ми писали про те, яке взуття прийшло на зміну балеткам.

Також ми повідомляли, які моделі взуття знадобляться не тільки весною, але і влітку.