Балетки більше не в тренді — що варто носити замість них у 2025 році

Стильні туфлі. Фото: Freepik

На модному горизонті вже новий фаворит серед взуття. Слінгбеки на низьких підборах захопили весну-літо 2025 і, здається, не збираються здавати позиції. Це саме та пара взуття, яка легко поєднує в собі зручність і витонченість, додаючи образу трішки французького шику без зайвих зусиль.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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З першого погляду здається, що це просто туфельки з відкритою п’яткою, але магія в деталях. Легкий ремінець навколо щиколотки підкреслює ніжність ноги, а невеличкий каблучок не дозволяє втратити комфорт навіть після цілого дня на ногах. І все це без високих шпильок, які втомлюють вже після кількох кроків.

Слінгбеки. Фото з Instagram

Особливість слінгбеків у тому, що вони змінюють усе: поставу, ходу, навіть настрій. Одягаєте їх і одразу здаєшся собі більш стрункішими, впевненішими. Без зайвого пафосу, без компромісів зі здоров’ям. До того ж, це справжній порятунок для спекотних днів — відкрита п’ятка дає нозі дихати, мінімізує натирання та ті самі незручності, які знайомі кожній з нас після довгих прогулянок у закритому взутті.

Ще одна фішка цього взуття в універсальності. Слінгбеки ідеально заходять як до романтичних суконь, так і до строгих офісних костюмів. Навіть якщо ви просто вдягли джинси й білу сорочку, ці туфельки зроблять образ більш зібраним і стильним. Наче спеціально продумано все для того, щоб із мінімумом зусиль мати розкішний вигляд.

Універсальне взуття. Фото з Instagram

І так, модниці в усьому світі вже носять їх куди завгодно – на роботу, на побачення, на вечірки. Бо слінгбеки — це як маленьке чорне плаття серед взуття: завжди доречно, завжди стильно.

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