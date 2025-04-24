Позатрендове взуття — моделі, що ніколи не вийдуть з моди

Різні пари взуття. Фото: Freepik

Тренди в моді — як погода: змінюються постійно. Ще вчора ми всі ганяли у кросівках на грубій підошві або прикрашених яскравими вставками, а сьогодні на першому плані вже сітчасті балетки та елегантні слінгбеки із загостреним носиком. Але, завжди є ті пари взуття, які не підвладні часу. Вони стабільно залишаються з нами з року в рік — справжня база, що витримує будь-які модні бурі.

В Cosmopolitan розповіли про так звані вічні пари.

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В’єтнамки, які знову в топі

Весна-літо без в’єтнамок? Та ні, це вже як кавун без літа. Шкіряні в’єтнамки знову будуть на піку популярності. Зручні, універсальні — такі, що легко вписуються в будь-який образ. У цьому сезоні варто придивитися до моделей з невеличким каблучком kitten heel — трохи елегантності без зайвого пафосу. Але й прості, на пласкій підошві, залишаються класикою. Їхній плюс? Поєднуються буквально з усім: від рваних джинсів до летючих максіспідниць.

В’єтнамки в образі. Фото з Instagram

Босоніжки на тонких ремінцях

Є взуття, яке просто створене для того, щоб підкреслити вашу жіночність. І це босоніжки з витонченими ремінцями. Вони можуть стати головним акцентом навіть найпростішого образу. Уявіть: легка сукня, сонце, і ці босоніжки у яскравому кольорі і ось ви вже маєте такий вигляд, наче з обкладинки журналу.

Такі пари не просто взуття, а секретна зброя для особливих виходів і для буднів, коли хочеться додати трохи святкового настрою.

Босоніжки. Фото з Instagram

Шльопанці, які закохують у себе

Шльопанці — це історія про комфорт, але в 2025 році вони ще й про стиль. Забудьте про нудні моделі — цьогоріч на сцену виходять шльопанці з характером. Наприклад, з кольорової замші або з плетеними елементами, які одразу кидаються в очі. Це той випадок, коли можна мати крутий вигляд, не жертвуючи зручністю.

Шльопанці. Фото з Instagram

Ось такі вони справжні зірки базового гардероба. Міняються тренди, але ці пари завжди поруч, допомагаючи створювати круті образи без зайвих зусиль.

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