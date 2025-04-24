Внетрендовая обувь — модели, что никогда не выйдут из моды

Разные пары обуви. Фото: Freepik

Тренды в моде — как погода: меняются постоянно. Еще вчера мы все гоняли в кроссовках на грубой подошве или украшенных яркими вставками, а сегодня на первом плане уже сетчатые балетки и элегантные слингбэки с заостренным носиком. Но, всегда есть те пары обуви, которые не подвластны времени. Они стабильно остаются с нами из года в год — настоящая база, выдерживающая любые модные бури.

В Cosmopolitan рассказали о так называемых вечных парах.

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Вьетнамки, которые снова в топе

Весна-лето без вьетнамок? Да нет, это уже как арбуз без лета. Кожаные вьетнамки снова будут на пике популярности. Удобные, универсальные — такие, что легко вписываются в любой образ. В этом сезоне стоит присмотреться к моделям с небольшим каблучком kitten heel — немного элегантности без лишнего пафоса. Но и простые, на плоской подошве, остаются классикой. Их плюс? Сочетаются буквально со всем: от рваных джинсов до летящих макси-юбок.

Вьетнамки в образе. Фото из Instagram

Босоножки на тонких ремешках

Есть обувь, которая просто создана для того, чтобы подчеркнуть вашу женственность. И это босоножки с изящными ремешками. Они могут стать главным акцентом даже самого простого образа. Представьте: легкое платье, солнце, и эти босоножки в ярком цвете и вот вы уже выглядите, как с обложки журнала.

Такие пары не просто обувь, а секретное оружие для особых выходов и для будней, когда хочется добавить немного праздничного настроения.

Босоножки. Фото из Instagram

Шлепанцы, которые влюбляют в себя

Шлепанцы — это история о комфорте, но в 2025 году они еще и о стиле. Забудьте о скучных моделях — в этом году на сцену выходят шлепанцы с характером. Например, из цветной замши или с плетеными элементами, которые сразу бросаются в глаза. Это тот случай, когда можно выглядеть круто, не жертвуя удобством.

Шлепанцы. Фото из Instagram

Вот такие они настоящие звезды базового гардероба. Меняются тренды, но эти пары всегда рядом, помогая создавать крутые образы без лишних усилий.

Ранее мы писали о том, какие культовые кроссовки снова покоряют тренды.

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