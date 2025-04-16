Туфлі з 90-х знову в моді — три пари, які варто мати цієї весни

Дівчина в стильних туфлях. Фото: Freepik

Весна 2025 повертає нас у часи, коли мода була простою, зручною й по-справжньому стильною. Якщо в 90-х хтось і розумівся на зручному взутті, то це точно були тодішні ікони стилю. Саме тому цього сезону знову панують туфлі на плоскій підошві, знайомі нам ще з дитинства чи молодості.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Лофери завжди доречні

У 90-х лофери носили всі — від студентів до офісних працівників. Сьогодні вони знову в центрі уваги. Ці туфлі легко впишуться як у строгий образ з чорним піджаком, так і в яскравий повсякденний look. Особливо модні зараз лофери в незвичних кольорах або з масивною пряжкою.

Лофери. Фото з Instagram

Класичні балетки — прості та вишукані

Пам’ятаєте ці туфлі з округлим носком, які надягали під білу спідницю і чорний жакет? Балетки знову на хвилі. Ніяких зайвих деталей, все лаконічно: матові текстури, нейтральні кольори й зручність, ніби ходиш босоніж. До речі, саме такі моделі найкраще поєднуються з легкими весняними сукнями або джинсами-кльош.

Балетки. Фото з Instagram

Туфлі Мері Джейн

Колись вони здавались "туфлями для школи", а сьогодні модний хіт. З ремінцем через підйом, м'якою формою й милим виглядом, балетки Мері Джейн знову в моді. Але тепер вони мають характер: з блискітками, з бархату, з принтами чи заклепками. Носити їх можна хоч зі шкарпетками, хоч із колготками в сіточку, і все буде стильно.

Туфлі Мері Джейн. Фото з Instagram

Ця весна ідеальний час згадати, як у 90-х виглядала краса без підборів. А ще раз переконатися: зручне теж може бути супермодним.

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