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Культові кросівки 90-х знову на піку популярності

11 квітня 2025 09:19
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Високі кросівки з 90-х в тренді 2025 — повернення, на яке чекали
Дівчина в кросівках. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

На модних показах знову ожили 1990-ті і цього разу з особливим акцентом на високі кросівки. Вони більше не лише для спортзалу. Loewe, Dior, Stella McCartney та Chloé показали: ці культові моделі можуть стати частиною будь-якого образу — від романтичних суконь до класичних костюмів.

Про це повідомляє Vogue.

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Багато хто одразу згадує принцесу Діану, а саме її фото в оверсайз-світшотах, велосипедках і високих кросівках стали справжньою класикою. Вона носила цей образ не для фотосесій, а просто коли йшла на тренування, оскільки прагнула мати розкішний вигляд. У 2020-х Гейлі Бібер відтворила той самий стиль і тепер він повертається на подіуми.

Принцеса Діана мала бездоганний стиль
Принцеса Діана, 1990-ті роки. Фото: Vogue

На показі Loewe Джонатан Андерсон презентував кросівки на ремінці у приглушених відтінках — щось між кавою з молоком і пастельним жовтим. У Dior дизайнерка Марія Грація К’юрі зробила ставку на біло-сріблясту гаму, що нагадує футуристичний мінімалізм.

Stella McCartney пішли ще далі й кросівки стали частиною офісного дрескоду, їх запропонували носити з костюмами. А Chloé зробили ставку на богемність — високі кросівки там поєднували з легкими мінісукнями й тренчами.

Високі кросівки набули популярності
Stella McCartney. Фото: Vogue

Таким чином, це взуття тепер не просто про спорт, а в про свободу стилю. Можна бути ніжною, строгою, сміливою і все це в одній парі високих кросівок.

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