Кросівки з 1980 року знову в тренді — носять усі в Голлівуді

Дівчина в кросівках. Фото: Freepik

Якщо вам здається, що кросівки зараз — це переважно вузькі моделі на тонкій гумовій підошві, які мають такий вигляд, ніби їх щойно витягли з шафи дідуся, то ви не помиляєтесь. Усі навколо носять adidas Samba, Puma Speedcat, adidas Japan — і ми їх теж любимо. Але схоже, що до списку ретрофаворитів ось-ось додасться нове ім’я — Autry Medalist.

Про це повідомляє Vogue.

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Ці кросівки вже стали зірками в Лос-Анджелесі: модники носять їх на прогулянки, у кафе й навіть на побачення. Вони мають ту саму ностальгічну ретроатмосферу, але не настільки "вилизану" як класичні моделі. Вони трохи ширші, з м’якшими лініями й дуже зручні — саме те, що треба, якщо хочете мати стильний вигляд, але не жертвувати комфортом.

Autry Medalist. Фото: Vogue

Історія у Autry доволі цікава: бренд з'явився в 1980-х у Техасі. Його творець — Джим Отрі — робив ставку на якість і простоту. Модель Medalist швидко стала хітом, особливо серед шанувальників тенісу. Потім бренд зник з радарів — аж поки у 2019 його не перезапустили. І тепер Autry знову в грі. Причому так серйозно, що їх носить сама Кеті Голмс. Так, та сама з фільмів, серіалів і вічно стильними образами. А ще Різ Візерспун і навіть Кевін Костнер.

Чим ці кросівки приваблюють

Вони додають образу правильного ретровідтінку. У них є щось приємно застаріле — наче вони пережили час, але при цьому мають чудовий вигляд сьогодні. Особливо круто вони поєднуються з джинсами класичного крою, білими футболками або лляними сорочками. А ще їх можна міксувати з жакетами, тренчами й сумками з замші, як це робить Кеті.

Червоні Autry Medalist. Фото: Vogue

І хоча поки Autry Medalist тільки набирають популярність в Україні, є всі шанси, що вже зовсім скоро вони стануть новими must-have кросівками сезону. Якщо хочете бути трохи попереду трендів — варто звернути на них увагу саме зараз.

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