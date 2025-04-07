Кроссовки с 1980 года снова в тренде — носят все в Голливуде

Девушка в кроссовках. Фото: Freepik

Если вам кажется, что кроссовки сейчас — это преимущественно узкие модели на тонкой резиновой подошве, которые выглядят так, будто их только что вытащили из шкафа дедушки, то вы не ошибаетесь. Все вокруг носят adidas Samba, Puma Speedcat, adidas Japan — и мы их тоже любим. Но похоже, что к списку ретрофаворитов вот-вот добавится новое имя — Autry Medalist.

Об этом сообщает Vogue.

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Эти кроссовки уже стали звездами в Лос-Анджелесе: модники носят их на прогулки, в кафе и даже на свидания. Они имеют ту самую ностальгическую ретроатмосферу, но не настолько "вылизанную" как классические модели. Они чуть шире, с более мягкими линиями и очень удобные — именно то, что нужно, если хотите выглядеть стильно, но не жертвовать комфортом.

Autry Medalist. Фото: Vogue

История у Autry довольно интересная: бренд появился в 1980-х в Техасе. Его создатель — Джим Отри — делал ставку на качество и простоту. Модель Medalist быстро стала хитом, особенно среди поклонников тенниса. Затем бренд исчез с радаров — пока в 2019 его не перезапустили. И теперь Autry снова в игре. Причем так серьезно, что их носит сама Кэти Холмс. Да, та самая из фильмов, сериалов и вечно стильных образов. А еще Риз Уизерспун и даже Кевин Костнер.

Чем эти кроссовки привлекают

Они добавляют образу правильного ретровидного оттенка. В них есть что-то приятно устаревшее — как будто они пережили время, но при этом отлично смотрятся сегодня. Особенно круто они сочетаются с джинсами классического кроя, белыми футболками или льняными рубашками. А еще их можно миксовать с жакетами, тренчами и сумками из замши, как это делает Кэти.

Красные Autry Medalist. Фото: Vogue

И хотя пока Autry Medalist только набирают популярность в Украине, есть все шансы, что уже совсем скоро они станут новыми must-have кроссовками сезона. Если хотите быть немного впереди трендов — стоит обратить на них внимание именно сейчас.

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