Культові кросівки з 90-х знову популярні — як у принцеси Діани

Дівчина в стильних кросівках. Фото: Freepik

Високі кросівки знову на стилі і це не просто взуття, а справжній модний меседж. У 90-х їх обожнювали всі: і спортсмени, і поп-зірки, і навіть сама принцеса Діана. Пам’ятаєте її легендарний вихід у велосипедках і світшоті? На ногах білі високі кросівки з блакитними деталями. Тоді це був вау-ефект, а зараз стильна класика, яку носять і Гейлі Бібер, і Кендалл Дженнер.

Про це пише Elle.

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Весна-літо 2025 показала: дизайнери точно не проти трохи поностальгувати. Christian Dior, наприклад, зробив моделі у чорно-білих тонах з вирізами, Loewe — обрав замшу та м’які карамельні відтінки, а Stella McCartney показали, який мають вигляд "високі, але легкі" кросівки в молочному кольорі.

Stella McCartney. Фото: Elle

Що робити з цим трендом нам

Просто додати до свого гардероба. Високі кросівки ідеально пасують до велосипедок, джогерів, худі — це якраз на дні, коли хочеться бути на стилі. А якщо хочеться мати трохи гламурніший вигляд, сміливо поєднуйте їх із сукнею чи костюмом-двійкою. Ні, це не буде дивно — навпаки, суперсвіжо.

Принцеса Діана. Фото: Elle

Якщо хочеться виділитись, шукайте пари з яскравими вставками або незвичною шнурівкою. А ще маленький лайфхак: взуття того ж кольору, що і штани чи шкарпетки, візуально подовжує ноги.

Стильний образ від принцеси Діани. Фото: Elle

Ці кросівки — не для того, щоб просто стояти і виглядати. У них хочеться жити, бігати у справах, зустрічатись із друзями, прогулюватись вечорами. І що найприємніше — вони легко підлаштовуються під ваш настрій. Тож якщо шукаєте щось нове й водночас перевірене часом, бери високі кросівки.

Раніше ми писали про те, чому замшеві кросівки варто купити цієї весни.

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