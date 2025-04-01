Зручні кросівки на весну-2025 — в тренді незвичайні кольори

Нестандартні моделі — найзручніші кросівки на весну-2025
Цього сезону тренди у кросівках дивують нестандартними кольорами, які привертають неабияку увагу. Тепер кеди — це не лише про спорт та комфорт, а й про стиль і вдале доповнення образів.
Новини.LIVE розповість, які кросівки варто купувати цієї весни.
Зручні та стильні кросівки на весну-2025
Спостерігаючи за модними показами та за відомими моделями, можна зробити висновок, що цього сезону в тренді кольорові та незвичайні кросівки. Зокрема, варто звернути увагу на взуття коричневого кольору. Обрати можна як замшеву, так і шкіряну пару, адже їх легко стилізувати з будь-чим.
Цієї весни в трендах також кольорове взуття. Світові зірки вже давно носять червоні, зелені чи блакитні кросівки. Вони додають вашому образу яскравості та особливих акцентів. Їх радять носити з білою спідницею, в'язаним жилетом та оверсайз шопером.
Крім того, цього сезону будуть носити кросівки з принтом: коров'ячий чи леопардовий принт вже підкорили усі тренди. Вони мають дорогий та незвичайний вигляд, але при цьому залишаються ненав'язливі.
Існує безліч стильного взуття, як українських, так і закордонних брендів, які сміливо можна носити цього сезону. Однак найголовніше — це ваш комфорт та відчуття стилю.
Раніше ми писали, що нові кросівки від Adidas стали новим трендом весни-2025.
Також ми повідомляли, що туфлі монки знову в тренді і підкорили модниць.
Читайте Новини.LIVE!