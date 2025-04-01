Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Нестандартні моделі — найзручніші кросівки на весну-2025 arrow

Нестандартні моделі — найзручніші кросівки на весну-2025

1 квітня 2025 08:43
Ірина Савчук - Редактор
Ірина Савчук
Редактор
Зручні кросівки на весну-2025 — в тренді незвичайні кольори
Дівчина в стильних кросівках. Фото: freepik
Ірина Савчук - Редактор
Ірина Савчук
Редактор

Цього сезону тренди у кросівках дивують нестандартними кольорами, які привертають неабияку увагу. Тепер кеди — це не лише про спорт та комфорт, а й про стиль і вдале доповнення образів.

Новини.LIVE розповість, які кросівки варто купувати цієї весни. 

Читайте також:

Зручні та стильні кросівки на весну-2025

Спостерігаючи за модними показами та за відомими моделями, можна зробити висновок, що цього сезону в тренді кольорові та незвичайні кросівки. Зокрема, варто звернути увагу на взуття коричневого кольору. Обрати можна як замшеву, так і шкіряну пару, адже їх легко стилізувати з будь-чим.

Стильні кросівки на весну-2025
Замшеві коричневі кросівки. Фото з Instagram
Яке взуття купити весною-2025
Коричневі Gazelle від Adidas. Фото з Instagram

Цієї весни в трендах також кольорове взуття. Світові зірки вже давно носять червоні, зелені чи блакитні кросівки. Вони додають вашому образу яскравості та особливих акцентів. Їх радять носити з білою спідницею, в'язаним жилетом та оверсайз шопером. 

Які кросівки модні весною-2025
Стильні блакитні кросівки на весну. Фото з Instagram
Модні кросівки на весну-2025
Яскраві червоні кросівки на весну. Фото з Instagram

Крім того, цього сезону будуть носити кросівки з принтом: коров'ячий чи леопардовий принт вже підкорили усі тренди. Вони мають дорогий та незвичайний вигляд, але при цьому залишаються ненав'язливі.  

Які кросівки носити весною-2025
Кросівки з елементами леопардового принту. Фото з Instagram

Існує безліч стильного взуття, як українських, так і закордонних брендів, які сміливо можна носити цього сезону. Однак найголовніше — це ваш комфорт та відчуття стилю.

Раніше ми писали, що нові кросівки від Adidas стали новим трендом весни-2025.

Також ми повідомляли, що туфлі монки знову в тренді і підкорили модниць. 

мода тренди взуття стиль кросівки весна-літо
Реклама
Реклама
Реклама