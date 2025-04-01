Удобные кроссовки на весну-2025 — в тренде необычные цвета

Девушка в стильных кроссовках. Фото: freepik

В этом сезоне тренды в кроссовках поражают нестандартными цветами, которые привлекают большое внимание. Теперь кеды — это не только о спорте и комфорте, но и о стиле и удачном дополнении образов.

Новини.LIVE расскажет, какие кроссовки стоит покупать этой весной.

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Наблюдая за модными показами и за известными моделями, можно сделать вывод, что в этом сезоне в тренде цветные и необычные кроссовки. В частности, стоит обратить внимание на обувь коричневого цвета. Выбрать можно как замшевую, так и кожаную пару, ведь их легко стилизовать с чем угодно.

Замшевые коричневые кроссовки. Фото из Instagram

Коричневые Gazelle от Adidas. Фото из Instagram

Этой весной в трендах также цветная обувь. Мировые звезды уже давно носят красные, зеленые или голубые кроссовки. Они добавляют вашему образу яркости и особых акцентов. Их советуют носить с белой юбкой, вязаным жилетом и оверсайз шопером.

Стильные голубые кроссовки на весну. Фото из Instagram

Яркие красные кроссовки на весну. Фото из Instagram

Кроме того, в этом сезоне будут носить кроссовки с принтом: коровий или леопардовый уже покорили все тренды. Они выглядят дорого и необычно, но при этом остаются ненавязчивыми.

Кроссовки с элементами леопардового принта. Фото из Instagram

Существует множество стильной обуви, как украинских, так и зарубежных брендов, которые смело можно носить в этом сезоне. Однако самое главное — это ваш комфорт и чувство стиля.

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