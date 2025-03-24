Нові кросівки від adidas підкорюють тренди — найпопулярніше взуття весни-2025

Які кросівки будуть наймоднішими навесні — нові тренди-2025
Довгий час кросівки моделі Samba і Gazelle займали перші сходинки та були найпопулярнішими в асортиментів adidas. Однак вже 2025 року на ринку взуття з'явився "сильний конкурент" — нова модель adidas Japan, яка одразу здобула популярність серед модників.
Про це пише Vogue.
Нові найпопулярніші кросівки 2025 року
Кросівки Japan — це нова культова модель, яка поєднує сучасний мінімалізм та ретро-естетику. Дизайн кросівок Japan натхненний моделлю 1964 року, розробленою спеціально для Літніх Олімпійських ігор у Токіо. Вони мають вузький силует із характерним заокругленням у передній частині, що додає їм елегантності. Боковий напис "JAPAN" у золотистому тисненні — головний акцент, який підкреслює їхню унікальність та привертає увагу.
Кросівки виготовлені з натуральної шкіри, що забезпечує довговічність та комфорт під час носіння. Це робить їх не лише стильними, але й практичними для щоденного використання.
Модель доступна в класичних кольорових поєднаннях: коричневий із білими акцентами та білий із червоними деталями.
Ці варіанти підкреслюють вінтажну естетику кросівок та дозволяють легко поєднувати їх із різними стилями одягу. Стильне, універсальне та комфортне взуття має усі шанси стати головним трендом 2025 року завдяки вишуканому дизайну.
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