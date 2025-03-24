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Які кросівки будуть наймоднішими навесні — нові тренди-2025

24 березня 2025 11:17
Ірина Савчук - Редактор
Ірина Савчук
Редактор
Нові кросівки від adidas підкорюють тренди — найпопулярніше взуття весни-2025
Кросівки Gazelle. Фото: dianora.in.ua
Ірина Савчук - Редактор
Ірина Савчук
Редактор

Довгий час кросівки моделі Samba і Gazelle займали перші сходинки та були найпопулярнішими в асортиментів adidas. Однак вже 2025 року на ринку взуття з'явився "сильний конкурент" — нова модель adidas Japan, яка одразу здобула популярність серед модників. 

Про це пише Vogue

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Кросівки Japan — це нова культова модель, яка поєднує сучасний мінімалізм та ретро-естетику. Дизайн кросівок Japan натхненний моделлю 1964 року, розробленою спеціально для Літніх Олімпійських ігор у Токіо. Вони мають вузький силует із характерним заокругленням у передній частині, що додає їм елегантності. Боковий напис "JAPAN" у золотистому тисненні — головний акцент, який підкреслює їхню унікальність та привертає увагу. 

найпопулярніші кросівки 2025 року
Кросівки від adidas Japan. Фото: Vogue

Кросівки виготовлені з натуральної шкіри, що забезпечує довговічність та комфорт під час носіння. Це робить їх не лише стильними, але й практичними для щоденного використання. ​

Модель доступна в класичних кольорових поєднаннях: коричневий із білими акцентами та білий із червоними деталями.

трендові кросівки 2025
Кросівки від adidas Japan. Фото: Vogue

Ці варіанти підкреслюють вінтажну естетику кросівок та дозволяють легко поєднувати їх із різними стилями одягу. ​Стильне, універсальне та комфортне взуття має усі шанси стати головним трендом 2025 року завдяки вишуканому дизайну. 

Раніше ми писали, що кросівки adidas Superstar знову в топі. 

Також ми повідомляли, які дві пари взуття потрібні модниці на весну-2025. 

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