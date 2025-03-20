Наймодніше взуття весни-2025 — тренд, повз який не пройти

Дівчина в сандалях. Фото: Freepik

Босоніжки "танга" знову в моді — таке враження, ніби вони просто зробили стильну паузу й тепер повернулись, щоб знову стати улюбленцями. У 90-х і 2000-х вони вже були зірками — спочатку як доповнення до лаконічного мінімалізму, потім — як символ сміливого стилю Y2K. А тепер — знову на подіумах, в Instagram і просто на вулицях. У моді все — від класичних моделей до блискучих металізованих, м’яких варіантів і kitten heels.

У Vogue розповіли про це детальніше.

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Класичні "танга"

Прості шкіряні босоніжки з тонкими ремінцями легко комбінуються з приталеною мідіспідницею. Мінімум деталей — максимум ефекту. Легка олімпійка чи жакет довершують образ. Ідеально для тих, хто цінує стриману елегантність.

Стильний образ. Фото: Vogue

Діловий стиль, але з родзинкою

Хто сказав, що босоніжки "танга" — тільки для вечірок? Сміливо додавайте їх до костюмів. Наприклад, класичні чорні босоніжки на підборах плюс смугастий костюм зі штанами — і ви вже не просто офісна леді, а стильна героїня streetstyle.

Діловий стиль. Фото: Vogue

Кроше

Цей дует точно заслуговує на лайк. Сукня у техніці кроше та шкіряні босоніжки — має легкий, ніжний й трохи богемний вигляд. Білий колір сукні — ідеальний фон для акценту на взутті.

Сукня кроше. Фото: Vogue

Kitten heels + білий лук

Мініпідбори — знову в топі. Якщо обрати босоніжки "танга" з kitten heels, то вони гармонійно пасуватимуть до білої мідіспідниці. Додайте базову футболку з логотипом — і отримаєте простий, але дуже стильний образ.

Легкий образ для прогулянки по місту. Фото: Vogue

Ці босоніжки — як біла сорочка: пасують до всього. І головне — вони знову тут, щоб нагадати, що простота завжди в моді, а деталі вирішують усе.

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