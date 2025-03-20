Наймодніше взуття весни-2025 — тренд, повз який не пройти

Стильний мінімалізм — босоніжки "танга" в моді
Босоніжки "танга" знову в моді — таке враження, ніби вони просто зробили стильну паузу й тепер повернулись, щоб знову стати улюбленцями. У 90-х і 2000-х вони вже були зірками — спочатку як доповнення до лаконічного мінімалізму, потім — як символ сміливого стилю Y2K. А тепер — знову на подіумах, в Instagram і просто на вулицях. У моді все — від класичних моделей до блискучих металізованих, м’яких варіантів і kitten heels.
У Vogue розповіли про це детальніше.
З чим носити трендове взуття цього езону
Класичні "танга"
Прості шкіряні босоніжки з тонкими ремінцями легко комбінуються з приталеною мідіспідницею. Мінімум деталей — максимум ефекту. Легка олімпійка чи жакет довершують образ. Ідеально для тих, хто цінує стриману елегантність.
Діловий стиль, але з родзинкою
Хто сказав, що босоніжки "танга" — тільки для вечірок? Сміливо додавайте їх до костюмів. Наприклад, класичні чорні босоніжки на підборах плюс смугастий костюм зі штанами — і ви вже не просто офісна леді, а стильна героїня streetstyle.
Кроше
Цей дует точно заслуговує на лайк. Сукня у техніці кроше та шкіряні босоніжки — має легкий, ніжний й трохи богемний вигляд. Білий колір сукні — ідеальний фон для акценту на взутті.
Kitten heels + білий лук
Мініпідбори — знову в топі. Якщо обрати босоніжки "танга" з kitten heels, то вони гармонійно пасуватимуть до білої мідіспідниці. Додайте базову футболку з логотипом — і отримаєте простий, але дуже стильний образ.
Ці босоніжки — як біла сорочка: пасують до всього. І головне — вони знову тут, щоб нагадати, що простота завжди в моді, а деталі вирішують усе.
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