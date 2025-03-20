Самая модная обувь весны-2025 — тренд, мимо которого не пройти

Девушка в сандалиях. Фото: Freepik

Босоножки "танга" снова в моде — такое впечатление, будто они просто сделали стильную паузу и теперь вернулись, чтобы снова стать любимчиками. В 90-х и 2000-х они уже были звездами — сначала как дополнение к лаконичному минимализму, потом — как символ смелого стиля Y2K. А теперь — снова на подиумах, в Instagram и просто на улицах. В моде все — от классических моделей до блестящих металлизированных, мягких вариантов и kitten heels.

В Vogue рассказали об этом подробнее.

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Классические "танга"

Простые кожаные босоножки с тонкими ремешками легко комбинируются с приталенной миди-юбкой. Минимум деталей — максимум эффекта. Легкая олимпийка или жакет завершают образ. Идеально для тех, кто ценит сдержанную элегантность.

Стильный образ. Фото: Vogue

Деловой стиль, но с изюминкой

Кто сказал, что босоножки "танга" — только для вечеринок? Смело добавляйте их к костюмам. Например, классические черные босоножки на каблуке плюс полосатый костюм с брюками — и вы уже не просто офисная леди, а стильная героиня streetstyle.

Деловой стиль. Фото: Vogue

Кроше

Этот дуэт точно заслуживает лайк. Платье в технике кроше и кожаные босоножки — выглядит легко, нежно и немного богемно. Белый цвет платья — идеальный фон для акцента на обуви.

Платье кроше. Фото: Vogue

Kitten heels + белый лук

Мини-каблуки — снова в топе. Если выбрать босоножки "танга" с kitten heels, то они гармонично подойдут к белой миди-юбке. Добавьте базовую футболку с логотипом — и получите простой, но очень стильный образ.

Легкий образ для прогулки по городу. Фото: Vogue

Эти босоножки — как белая рубашка: подходят ко всему. И главное — они снова здесь, чтобы напомнить, что простота всегда в моде, а детали решают все.

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