Самая модная обувь весны-2025 — тренд, мимо которого не пройти

Стильный минимализм — босоножки "танга" в моде
Босоножки "танга" снова в моде — такое впечатление, будто они просто сделали стильную паузу и теперь вернулись, чтобы снова стать любимчиками. В 90-х и 2000-х они уже были звездами — сначала как дополнение к лаконичному минимализму, потом — как символ смелого стиля Y2K. А теперь — снова на подиумах, в Instagram и просто на улицах. В моде все — от классических моделей до блестящих металлизированных, мягких вариантов и kitten heels.
В Vogue рассказали об этом подробнее.
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Классические "танга"
Простые кожаные босоножки с тонкими ремешками легко комбинируются с приталенной миди-юбкой. Минимум деталей — максимум эффекта. Легкая олимпийка или жакет завершают образ. Идеально для тех, кто ценит сдержанную элегантность.
Деловой стиль, но с изюминкой
Кто сказал, что босоножки "танга" — только для вечеринок? Смело добавляйте их к костюмам. Например, классические черные босоножки на каблуке плюс полосатый костюм с брюками — и вы уже не просто офисная леди, а стильная героиня streetstyle.
Кроше
Этот дуэт точно заслуживает лайк. Платье в технике кроше и кожаные босоножки — выглядит легко, нежно и немного богемно. Белый цвет платья — идеальный фон для акцента на обуви.
Kitten heels + белый лук
Мини-каблуки — снова в топе. Если выбрать босоножки "танга" с kitten heels, то они гармонично подойдут к белой миди-юбке. Добавьте базовую футболку с логотипом — и получите простой, но очень стильный образ.
Эти босоножки — как белая рубашка: подходят ко всему. И главное — они снова здесь, чтобы напомнить, что простота всегда в моде, а детали решают все.
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