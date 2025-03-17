Трендові моделі українського взуття, що підійдуть будь-якому образу

Взуття. Фото: Freepik

Оновлювати весняно-літній гардероб завжди приємно, особливо коли йдеться про взуття. Цього сезону українські бренди підготували дійсно цікаві варіанти — від зручних кросівок до романтичних балеток.

У Vogue зібрали все найактуальніше, що точно варто приміряти вже зараз.

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Мюлі з квітами та балетки для ніжних образів

Цієї весни легкість і романтика — в моді. Мінімалістичні мюлі, прикрашені об’ємними квітками, мають дуже витончений вигляд — ніби справжня весна на ногах. А якщо хочеться чогось ще ніжнішого — варто подивитись на балетки з мереживом і атласною стрічкою. У Hvoya саме такі — естетика balletcore, яка так пасує легким сукням та спідницям.

Hvoya. Фото: Vogue

Взуття червоного кольору

Взуття соковитого червоного кольору стало справжнім хітом. Eternity Shoes пропонують туфлі з Т-подібними ремінцями і вирізом у вигляді серця — дуже романтично й водночас яскраво. Схожий настрій — у слінгбеків від AMG Shoes з прозорими деталями й серцевим декором. Вони точно не залишаться непоміченими.

Eternity Shoes. Фото: Vogue

Анімалістика — сміливо, але стильно

Любите акценти? Спробуйте щось із хижим принтом. Сабо з леопардовим візерунком у Artell Shoes мають зухвалий, але дуже трендовий вигляд. А Emmelie Delage зробили кросівки в стилі зебри — чудове поєднання з базовими речами. Якщо такі варіанти здаються занадто сміливими, завжди можна обрати атласні мюлі з квітами від Lookie Atelier — теж модно, але більш делікатно.

Artell Shoes. Фото: Vogue

Baby Blue

Один із найбільш трендових відтінків сезону — м’який блакитний. Він освіжає образ і чудово пасує до класичних кольорів — бежевого, чорного, коричневого і навіть глибокого бордового.

Kachorovska. Фото: Vogue

У Kachorovska представлені витончені туфлі з ремінцями у цьому кольорі, а в Te Shoes — елегантні замшеві оксфорди, які пасуватимуть як до ділових образів, так і до casual-луків.

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