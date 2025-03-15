Наймодніше взуття сезону — сандалі в рибальському стилі

Стильні сандалі. Фото: Freepik

Можливо, ще трохи рано говорити про повноцінний літній гардероб, але погодьтеся — сучасна мода давно не грає за старими правилами. Сезони змішуються, стилі переплітаються, а речі, які ще вчора здавались суто літніми, сьогодні легко вписуються навіть у весняні та осінні образи. Саме тому вже зараз варто звернути увагу на взуття, яке несподівано стало головним фаворитом серед модниць — рибальські сандалі.

У Vogue розповіли про це детальніше.

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Це взуття, яке свого часу асоціювалося хіба що з прогулянками на човні або дачею, сьогодні перетворилося на справжній стильовий хіт. Fisherman-сандалі — це щось середнє між практичністю та естетикою. Закритий носок, ремінці, широка плоска підошва — усе це робить їх максимально зручними. Але головне — вони мають модний вигляд і зовсім не нудний.

Рибальскі сандалі. Фото: Vogue

І якщо раніше це були лише гумові варіанти для пляжу, то сьогодні дизайнери пропонують більш вишукані версії: зі шкіри, замші, іноді навіть з текстилю. Особливо популярні моделі з декоративними деталями — металевими пряжками, заклепками, тисненням або навіть контрастною прошивкою.

У колекції Michael Kors можна побачити саме такий варіант — елегантний, міський, з ледь помітним глянцем на шкірі та золотистими акцентами.

Образ з модними сандалями. Фото: Vogue

Ще одна перевага fisherman-сандалій — їх легко адаптувати під будь-який образ. Хочеться casual — одягніть їх з джинсами і об’ємним светром. Бажаєте чогось креативнішого — спробуйте мікс із сукнею-сорочкою та кольоровими шкарпетками.

До речі, саме варіант зі шкарпетками зараз вважається особливо трендовим. Можна грати на контрастах — наприклад, світлі сандалі + яскраві шкарпетки, або навпаки, все в одному відтінку для елегантності. Це той самий випадок, коли комфорт і стиль можуть бути на одному рівні.

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