Самая модная обувь сезона — сандалии в рыбацком стиле

Рыбацкие сандалии — обувной хит весны-лета 2025 года
Возможно, еще немного рановато говорить о полноценном летнем гардеробе, но согласитесь — современная мода давно не играет по старым правилам. Сезоны смешиваются, стили переплетаются, а вещи, которые еще вчера казались сугубо летними, сегодня легко вписываются даже в весенние и осенние образы. Именно поэтому уже сейчас стоит обратить внимание на обувь, которая неожиданно стала главным фаворитом среди модниц — рыбацкие сандалии.
В Vogue рассказали об этом подробнее.
Почему именно эта обувь в центре внимания
Эта обувь, которая в свое время ассоциировалась разве что с прогулками на лодке или дачей, сегодня превратилась в настоящий стилевой хит. Fisherman-сандалии — это нечто среднее между практичностью и эстетикой. Закрытый носок, ремешки, широкая плоская подошва — все это делает их максимально удобными. Но главное — они выглядят модно и совсем не скучно.
И если раньше это были лишь резиновые варианты для пляжа, то сегодня дизайнеры предлагают более изысканные версии: из кожи, замши, иногда даже из текстиля. Особенно популярны модели с декоративными деталями — металлическими пряжками, заклепками, тиснением или даже контрастной прошивкой.
В коллекции Michael Kors можно увидеть именно такой вариант — элегантный, городской, с едва заметным глянцем на коже и золотистыми акцентами.
Еще одно преимущество fisherman-сандалий — их легко адаптировать под любой образ. Хочется casual — наденьте их с джинсами и объемным свитером. Хотите чего-то более креативного — попробуйте микс с платьем-рубашкой и цветными носками.
Кстати, именно вариант с носками сейчас считается особенно трендовым. Можно играть на контрастах — например, светлые сандалии + яркие носки, или наоборот, все в одном оттенке для элегантности. Это тот самый случай, когда комфорт и стиль могут быть на одном уровне.
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