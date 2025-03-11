Ці туфлі із зав’язками — новий хіт 2025 року

Туфлі. Фото: Freepik

Балетки вже не перший сезон залишаються фаворитами весняного та літнього гардероба. Їх люблять за зручність, легкість у щоденному носінні та універсальність — вони підходять і для буднів, і для святкових образів. Та якщо класичні човники чи мері-джейн здаються вже звичними, цієї весни з’явився новий тренд, повз який важко пройти — балетки із зав’язками.

Про них нагадало видання Vogue.

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Таке взуття має дуже романтичний вигляд. Тонкі стрічки або шнурівки красиво обвивають щиколотки, додаючи ніжності і витонченості. За настроєм — наче пуанти балерини, але в повсякденному стилі. Саме така естетика — легка, чуттєва та жіночна — стане головною цієї весни.

До того ж ці балетки не лише гарні, а ще й зручні. Зав’язки добре тримають взуття на нозі, тому в них комфортно навіть довго гуляти. У моді — м’які підошви та мінімальні підбори, які дозволяють мати елегантний вигляд без шкоди для комфорту.

Ann Demeulemeester. Фото: Vogue

Щодо матеріалів, дизайнери пропонують цікаве розмаїття: від класичної шкіри до ніжного сатину, оксамиту та навіть сітки. У кольорах теж є з чого вибирати — як завжди актуальні чорний, білий і беж, а також пастельні відтінки: ніжно-рожевий, лавандовий, золотистий.

Може здатися, що такі балетки складно з чимось поєднати, але бренди вже показали протилежне. Наприклад, у Ferragamo їх стилізують із асиметричними сукнями — чудово для романтичних вечорів або терасних посиденьок. У Chloe та Fendi — легкі прозорі комбінезони і повітряні спідниці. А Simone Rocha комбінує балетки із класичними тренчами — стримано, але дуже стильно.

Chloe. Фото: Vogue

Тож цієї весни варто хоча б приміряти балетки з зав’язками. Можливо, саме вони стануть твоєю улюбленою парою на теплий сезон.

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