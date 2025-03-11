Эти туфли с завязками — новый хит 2025 года

Туфли. Фото: Freepik

Балетки уже не первый сезон остаются фаворитами весеннего и летнего гардероба. Их любят за удобство, легкость в ежедневной носке и универсальность — они подходят и для будней, и для праздничных образов. Но если классические лодочки или мэри-джейн кажутся уже привычными, этой весной появился новый тренд, мимо которого трудно пройти — балетки с завязками.

О них напомнило издание Vogue.

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Такая обувь выглядит очень романтично. Тонкие ленты или шнуровки красиво обвивают щиколотки, добавляя нежности и утонченности. По настроению — как пуанты балерины, но в повседневном стиле. Именно такая эстетика — легкая, чувственная и женственная — станет главной этой весной.

К тому же эти балетки не только красивые, но и удобные. Завязки хорошо держат обувь на ноге, поэтому в них комфортно даже долго гулять. В моде — мягкие подошвы и минимальные каблуки, которые позволяют выглядеть элегантно без ущерба для комфорта.

Ann Demeulemeester. Фото: Vogue

Что касается материалов, дизайнеры предлагают интересное разнообразие: от классической кожи до нежного сатина, бархата и даже сетки. В цветах тоже есть из чего выбирать — как всегда, актуальны черный, белый и беж, а также пастельные оттенки: нежно-розовый, лавандовый, золотистый.

Может показаться, что такие балетки сложно с чем-то сочетать, но бренды уже показали обратное. Например, у Ferragamo их стилизуют с асимметричными платьями — отлично для романтических вечеров или террасных посиделок. У Chloe и Fendi — легкие прозрачные комбинезоны и воздушные юбки. А Simone Rocha комбинирует балетки с классическими тренчами — сдержанно, но очень стильно.

Chloe. Фото: Vogue

Так что этой весной стоит хотя бы примерить балетки с завязками. Возможно, именно они станут твоей любимой парой на теплый сезон.

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