Наймодніший тренд 2025 — зелене взуття як акцент образу

Взуття. Фото: Freepik

У 2025 році саме час відійти від звичних чорних і коричневих туфель — модна палітра стала яскравішою, сміливішою і набагато цікавішою. Один відтінок особливо кидається в очі — це зелений. І мова не просто про класичний зелений, а про його найрізноманітніші варіації — від соковитого лайма до глибокого оливкового.

Про це повідомляє Vogue.

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Все почалося ще кілька сезонів тому, коли на показі Prada весна-літо 2024 з’явилися атласні мюлі у кольорі свіжої лаймової цедри. Цей акцент одразу став модним сигналом — зелений більше не просто колір, а стильна заява. І тепер, у новому сезоні, дизайнери лише підкреслюють це трендом — у кожній колекції він звучить по-новому, але завжди яскраво.

Mark Fast. Фото: Vogue

Наприклад, взуття Mark Fast може стати справжнім акцентом в образі. Уявіть: сіре пальто, чорні штани — і раптом яскраві зелені туфлі, як прикраса. А можна піти ще далі — поєднати їх із квітковою сорочкою чи штанами з принтом. Якщо хочеться ще більше ефекту — додайте темно-синій костюм. Головне — не переборщити з деталями. У такому образі аксесуари краще обирати нейтральні: бежеві, молочні, білі.

Hui Milano. Фото: Vogue

А якщо звернути увагу на Hui Milano, там зелений подається більш стримано — ближче до оливкового. Такий відтінок чудово підходить тим, хто хоче оновити гардероб, але без надмірної яскравості.

Цей колірний тренд активно підтримує і Міучча Прада. Вона давно полюбляє поєднувати лаймові акценти з жовтими чи бежевими речами — саме такий образ вона демонструвала ще на Met Gala 2023. І тепер подібні тони знову повертаються у взутті: туфлі на підборах, босоніжки, мюлі — зелений став модною класикою нового часу.

Міучча Прада. Фото: Vogue

У сезоні весна-літо 2025 зелене взуття — це спосіб заявити про себе. Який саме відтінок обрати — вирішує кожен сам. Але одне точно: у новому сезоні без пари стильного зеленого взуття модний гардероб має незавершений вигляд.

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