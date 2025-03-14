Взуття для капрі з 1990-х — найкращі варіанти для актуального образу

Літнє взуття. Фото: Freepik

Оновлена мода весна-літо 2025 показала: укорочені штани знову в центрі уваги, а взуття до них — справжній ключ до стильного образу. Мова про капрі — знайомі ще з 90-х і 2000-х. Але тепер це вже не просто звичні штани до середини литки. Дизайнери додали до них рюші, вирізи, граються з тканинами та кроєм. Головне тепер — правильно підібрати взуття. Саме воно робить образ цілісним.

У Vogue розповіли, яке взуття підійде до капрі.

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Туфлі на підборах

Carolina Herrera довела: елегантність — поза часом. Укорочені штани з витонченим силуетом плюс туфлі на підборах — і виходить образ, що має дорогий, стриманий й дуже жіночний вигляд. Атласні підбори та легка прозора блуза — саме те, що потрібно для вечора або ділової зустрічі зі стилем.

Carolina Herrera весна-літо 2025. Фото: Vogue

Босоніжки з ремінцями

Louis Vuitton зробив ставку на зухвалу нотку 90-х — босоніжки з масивними ремінцями. У поєднанні з капрі в смужку, легкою блузою та квітковими аксесуарами виходить образ із настроєм — трохи гранжу, трохи романтики, і водночас — дуже сучасно.

Louis Vuitton весна-літо 2025. Фото: Vogue

Босоніжки на платформі

Nensi Dojaka показали: взуття на платформі — не лише для вечірок. Їхні капрі з рюшами мають зовсім інакший вигляд, коли поруч — пласкі босоніжки на масивній підошві. Це мікс жіночності та свободи. Ідеально для тих, хто хоче мати нестандартний вигляд, але з акцентом на деталі.

Nensi Dojaka весна-літо 2025. Фото: Vogue

Мюлі на плоскій підошві

Tommy Hilfiger об’єднав мюлі без підборів із капрі в клітинку. Виходить невимушений образ: плетені мюлі, картата сорочка, темний блейзер і бейсболка. Комфортно, легко, але зі смаком. Підійде і для міста, і для вікенду за містом.

Tommy Hilfiger весна-літо 2025. Фото: Vogue

Мюлі на підборах

Coperni зробили ставку на відкритість і легкість. Джинсові капрі та мюлі з тонкими ремінцями — саме те, що треба навесні. Асиметрична блуза з квітами додає ефектності, але загальний образ не має перевантажений вигляд. Ідеально для тих, хто хоче поєднувати зручність і тренди.

Coperni весна-літо 2025. Фото: Vogue

Таким чином, укорочені штани цього сезону — вже не просто ретро. Це — основа для нових образів. А взуття грає тут головну роль. Тому сміливо шукайте свою пару — на підборах, платформі чи без них — і експериментуйте.

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