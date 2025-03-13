Ідеальне взуття до штанів у стилі 70-х — 4 найкращі варіанти

Джинси. Фото: Freepik

Мода, як відомо, любить повертатися. І зараз черга за стилем 70-х — часом свободи, експериментів і яскравих образів. Розкльошені штани знову на піку популярності, і вже навесні та влітку 2025 вони стануть головним елементом гардероба. Але одна річ лишитися в тренді, а зовсім інша — вдало скласти образ. Тут важливе не тільки вбрання, а й те, що на ногах.

У Vogue пояснили детальніше про що йде мова.

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Пригадуєте стиль Шер? Вона була справжньою іконою того часу. Її образи — це суміш сміливості та витонченості. У її арсеналі були й штани з блиском, і моделі з принтами, і прості білі кльоші, які вона поєднувала з легкими сандалями. Вона вміла носити кльош так, що хочеться повторити й сьогодні.

А якщо поглянути на покази весна-літо 2025, то стає ясно: дизайнери чітко знають, яке взуття найкраще "грає" з кльошем.

Яке взуття підійде до штанів-кльош

Плоскі сандалі в бохо-стилі

Якщо хочеться легкості й трохи богемного настрою — це саме те. Наприклад, у колекції H&M є штани, які прилягають до стегон, а потім плавно розширюються. До них ідеально підходять сандалі з декоративними бантами або квітами — має ніжний й невимушений вигляд.

H&. Фото: Vogue

Балетки знову у грі

Так, класичні балетки повернулися. І тепер їх носять не лише з сукнями, а й з розкльошеними штанами з диким принтом — зебра, леопард чи щось ще сміливіше. Доповнити можна простою майкою й сумкою півмісяцем — і образ уже готовий.

Tory Burch. Фото: Vogue

Платформи

Тут усе просто: чим вище платформа — тим сильніше відлуння 70-х. Versace показує, який ефектний вигляд має шкіряний кльош у парі з масивними босоніжками. Це варіант для тих, хто не боїться виділятися.

Versace. Фото: Vogue

Білі ботильйони

Ідеальні для укорочених штанів-кюлотів, які відкривають взуття.

Bottega Veneta. Фото: Vogue

Такі ботильйони — справжній козир у гардеробі: підходять і на щодень, і для вечірнього виходу. Лаконічні, але стильні.

Раніше ми писали про те, які кеди з 90-х знову популярні.

Також ми повідомляли, яке взуття на зав'язках стало хітом сезону.