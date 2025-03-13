Идеальная обувь к брюкам в стиле 70-х — 4 лучших варианта

Джинсы. Фото: Freepik

Мода, как известно, любит возвращаться. И сейчас очередь за стилем 70-х — временем свободы, экспериментов и ярких образов. Расклешенные брюки снова на пике популярности, и уже весной и летом 2025 года они станут главным элементом гардероба. Но одно дело остаться в тренде, а совсем другое — удачно составить образ. Здесь важен не только наряд, но и то, что на ногах.

В Vogue объяснили подробнее о чем идет речь.

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Помните стиль Шер? Она была настоящей иконой того времени. Ее образы — это смесь смелости и утонченности. В ее арсенале были и брюки с блеском, и модели с принтами, и простые белые клеши, которые она сочетала с легкими сандалиями. Она умела носить клеш так, что хочется повторить и сегодня.

А если взглянуть на показы весна-лето 2025, то становится ясно: дизайнеры четко знают, какая обувь лучше всего "играет" с клешем.

Какая обувь подойдет к штанам-клеш

Плоские сандалии в бохо-стиле

Если хочется легкости и немного богемного настроения — это именно то, что нужно. Например, в коллекции H&M есть брюки, которые прилегают к бедрам, а затем плавно расширяются. К ним идеально подходят сандалии с декоративными бантами или цветами — выглядит нежно и непринужденно.

H&. Фото: Vogue

Балетки снова в игре

Да, классические балетки вернулись. И теперь их носят не только с платьями, но и с расклешенными брюками с диким принтом — зебра, леопард или что-то еще смелее. Дополнить можно простой майкой и сумкой полумесяцем — и образ уже готов.

Tory Burch. Фото: Vogue

Платформы

Здесь все просто: чем выше платформа — тем сильнее отголоски 70-х. Versace показывает, как эффектно выглядит кожаный клеш в паре с массивными босоножками. Это вариант для тех, кто не боится выделяться.

Versace. Фото: Vogue

Белые ботильоны

Идеальны для укороченных брюк-кюлотов, которые открывают обувь.

Bottega Veneta Фото: Vogue

Такие ботильоны — настоящий козырь в гардеробе: подходят и на каждый день, и для вечернего выхода. Лаконичные, но стильные.

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