Легендарні кеди 90-х знову підкорюють модний світ

Дівчина в стильних кедах. Фото: Freepik

Здається, мода з 90-х не збирається нікуди зникати — і ми зовсім не проти. Але цікаво, чому саме зараз усі знову згадали про Converse? Ті самі чорні Chuck Taylor All Star, які колись носили Гвінет Пелтроу, Вайнона Райдер і Дрю Беррімор, знову на піку популярності. І це не просто кеди — це ціла історія стилю, яку легко вписати в сьогоднішній гардероб.

Про це пише Vogue.

Читайте також:

Яке взуття стало популярним через роки

Так, Converse частіше асоціюються з гранжем, але їхній справжній плюс — в універсальності. Ці високі кеди легко комбінуються з чим завгодно: хоч із косухою й класичними джинсами, хоч із ніжною мереживною сукнею чи навіть у стилі препі — з жилетом і сорочкою. І завжди має крутий вигляд.

Насправді Converse ніколи не зникали зовсім. Просто останні кілька років про них знову голосно заговорили. Кайя Гербер ще з 2020-го постійно носить свої Hi-Top Chuck Taylor, а Кендалл Дженнер, Дакота Джонсон і Олівія Родріго регулярно виходять у світ саме в них. І якщо додати до цього колаборації з Біллі Айліш та рекламні кампанії з Charli XCX — маємо факт: Converse офіційно повернулись на модний трон.

Як носити високі Converse цієї весни

Об’ємний шкіряний бомбер + світшот

Цей образ — ідеальний мікс бунтарства й комфорту. Бомбер додає вайбу 90-х, а світшот робить аутфіт невимушеним. Додайте Converse — і ви вже в тренді.

Стильний образ зі шкіряною курткою. Фото: Vogue

Біла футболка + прямі джинси

Простий, але вічно актуальний варіант. Чистий денім, базова футболка й ті самі чорні кеди — формула, яка працює завжди.

Чорні кеди. Фото: Vogue

Біла мереживна сукня

Тут гра на контрасті: ніжність тканини й зухвалість кедів створюють дуже стильний ефект.

Чорні кеди. Фото: Vogue

Ідеально на весну — легко, свіже, незвично.

Раніше ми писали про головний взуттєвий тренд, що прийшов з Європи.

Також ми повідомляли, які кросівки усі будуть шукати цієї весни.