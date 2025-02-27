Універсальне взуття, яке змусить забути про улюблені кеди та лофери

Пласкі черевики — головний взуттєвий тренд Європи
Знайти пару взуття, яка була б одночасно зручною, універсальною і стильною — завдання не з простих. Але прийдешньої весни фаворитом у цьому списку стануть черевики на плоскій підошві, виконані з м'якої шкіри або замші. Вони поєднують у собі щось від лоферів, уггів і класичних дербі та мають такий вигляд, ніби хтось модернізував дідові мокасини, додавши їм сучасного шарму.
Про це пише Vogue.
Чим особлива ця модель взуття
Ті, хто вже встиг протестувати цю модель, відзначають її універсальність. У таких черевиках однаково комфортно і на прогулянці, і в офісі, і навіть на світському заході. Вони чудово пасують як до джинсів, так і до класичних костюмних штанів, і навіть до довгих спідниць. Здається, нарешті з’явилася ідеальна пара взуття, яка дозволяє не жертвувати ні стилем, ні комфортом.
Якщо здається, що це новий тренд — не поспішайте з висновками. Модель, відома як Wallabee, з'явилася ще у 1950-х завдяки Нейтану Кларку. Вона швидко стала культовою — спочатку на Ямайці, потім у Нью-Йорку, а в 80-х була невід’ємною частиною стилю реперів. Потім ця пара зникла з радарів, але тепер повернулася у велику моду.
Про популярність цих черевиків говорить хоча б те, що їх включили у свої колекції Calvin Klein, Hermès та Emporio Armani. А це вже серйозна заявка на статус must-have. З приходом весни попит на них тільки зростатиме, бо знайти більш універсальну пару, яка пасує до всього — майже нереально.
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