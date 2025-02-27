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Пласкі черевики — головний взуттєвий тренд Європи

27 лютого 2025 08:40
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Універсальне взуття, яке змусить забути про улюблені кеди та лофери
Дівчина тримає туфлі в руках. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Знайти пару взуття, яка була б одночасно зручною, універсальною і стильною — завдання не з простих. Але прийдешньої весни фаворитом у цьому списку стануть черевики на плоскій підошві, виконані з м'якої шкіри або замші. Вони поєднують у собі щось від лоферів, уггів і класичних дербі та мають такий вигляд, ніби хтось модернізував дідові мокасини, додавши їм сучасного шарму.

Про це пише Vogue.

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Ті, хто вже встиг протестувати цю модель, відзначають її універсальність. У таких черевиках однаково комфортно і на прогулянці, і в офісі, і навіть на світському заході. Вони чудово пасують як до джинсів, так і до класичних костюмних штанів, і навіть до довгих спідниць. Здається, нарешті з’явилася ідеальна пара взуття, яка дозволяє не жертвувати ні стилем, ні комфортом.

Ідеальне взуття на весну, що пасує під усе
Calvin Klein осінь-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Якщо здається, що це новий тренд — не поспішайте з висновками. Модель, відома як Wallabee, з'явилася ще у 1950-х завдяки Нейтану Кларку. Вона швидко стала культовою — спочатку на Ямайці, потім у Нью-Йорку, а в 80-х була невід’ємною частиною стилю реперів. Потім ця пара зникла з радарів, але тепер повернулася у велику моду.

Давно забуті черевики повернулись у велику моду
CLARKS. Фото: Vogue

Про популярність цих черевиків говорить хоча б те, що їх включили у свої колекції Calvin Klein, Hermès та Emporio Armani. А це вже серйозна заявка на статус must-have. З приходом весни попит на них тільки зростатиме, бо знайти більш універсальну пару, яка пасує до всього — майже нереально.

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