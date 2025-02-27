Универсальная обувь, которая заставит забыть о любимых кедах и лоферах

Девушка держит туфли в руках. Фото: Freepik

Найти пару обуви, которая была бы одновременно удобной, универсальной и стильной — задача не из простых. Но грядущей весной фаворитом в этом списке станут ботинки на плоской подошве, выполненные из мягкой кожи или замши. Они сочетают в себе что-то от лоферов, уггов и классических дерби, а выглядят так, будто кто-то модернизировал дедушкины мокасины, добавив им современного шарма.

Об этом пишет Vogue.

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Чем особенна эта модель обуви

Те, кто уже успел протестировать эту модель, отмечают ее универсальность. В таких ботинках одинаково комфортно и на прогулке, и в офисе, и даже на светском мероприятии. Они прекрасно подходят как к джинсам, так и к классическим костюмным брюкам, и даже к длинным юбкам. Кажется, наконец-то появилась идеальная пара обуви, которая позволяет не жертвовать ни стилем, ни комфортом.

Calvin Klein осень-зима 2025/2026. Фото: Vogue

Если кажется, что это новый тренд — не спешите с выводами. Модель, известная как Wallabee, появилась еще в 1950-х благодаря Нейтану Кларку. Она быстро стала культовой — сначала на Ямайке, затем в Нью-Йорке, а в 80-х была неотъемлемой частью стиля рэперов. Затем эта пара исчезла с радаров, но теперь вернулась в большую моду.

CLARKS. Фото: Vogue

О популярности этих ботинок говорит хотя бы то, что их включили в свои коллекции Calvin Klein, Hermès и Emporio Armani. А это уже серьезная заявка на статус must-have. С приходом весны спрос на них будет только расти, потому что найти более универсальную пару, которая подходит ко всему — почти нереально.

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