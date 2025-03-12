Легендарные кеды 90-х снова покоряют модный мир

Девушка в стильных кедах. Фото: Freepik

Кажется, мода из 90-х не собирается никуда исчезать — и мы совсем не против. Но интересно, почему именно сейчас все снова вспомнили о Converse? Те самые черные Chuck Taylor All Star, которые когда-то носили Гвинет Пэлтроу, Вайнона Райдер и Дрю Бэрримор, снова на пике популярности. И это не просто кеды — это целая история стиля, которую легко вписать в сегодняшний гардероб.

Об этом пишет Vogue.

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Да, Converse чаще ассоциируются с гранжем, но их настоящий плюс — в универсальности. Эти высокие кеды легко комбинируются с чем угодно: хоть с косухой и классическими джинсами, хоть с нежным кружевным платьем или даже в стиле преппи — с жилетом и рубашкой. И всегда выглядит круто.

На самом деле Converse никогда не исчезали совсем. Просто последние несколько лет о них снова громко заговорили. Кайя Гербер еще с 2020-го постоянно носит свои Hi-Top Chuck Taylor, а Кендалл Дженнер, Дакота Джонсон и Оливия Родриго регулярно выходят в свет именно в них. И если добавить к этому коллаборации с Билли Айлиш и рекламные кампании с Charli XCX — имеем факт: Converse официально вернулись на модный трон.

Как носить высокие Converse этой весной

Объемный кожаный бомбер + свитшот из кожи

Этот образ — идеальный микс бунтарства и комфорта. Бомбер добавляет вайба 90-х, а свитшот делает аутфит непринужденным. Добавьте Converse — и вы уже в тренде.

Стильный образ с кожаной курткой. Фото: Vogue

Белая футболка + прямые джинсы

Простой, но вечно актуальный вариант. Чистый деним, базовая футболка и те самые черные кеды — формула, которая работает всегда.

Черные кеды. Фото: Vogue

Белое кружевное платье

Здесь игра на контрасте: нежность ткани и дерзость кедов создают очень стильный эффект.

Черные кеды. Фото: Vogue

Идеально на весну — легко, свежо, необычно.

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