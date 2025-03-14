Обувь для капри с 1990-х — лучшие варианты для актуального образа

Летняя обувь. Фото: Freepik

Обновленная мода весна-лето 2025 показала: укороченные брюки снова в центре внимания, а обувь к ним — настоящий ключ к стильному образу. Речь о капри — знакомых еще с 90-х и 2000-х. Но теперь это уже не просто привычные брюки до середины икры. Дизайнеры добавили к ним рюши, вырезы, играют с тканями и кроем. Главное теперь — правильно подобрать обувь. Именно она делает образ целостным.

В Vogue рассказали, какая обувь подойдет к капри.

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Туфли на каблуке

Carolina Herrera доказала: элегантность — вне времени. Укороченные брюки с изящным силуэтом плюс туфли на каблуке — и получается образ, который выглядит дорого, сдержанно и очень женственно. Атласные каблуки и легкая прозрачная блуза — именно то, что нужно для вечера или деловой встречи со стилем.

Carolina Herrera весна-лето 2025. Фото: Vogue

Босоножки с ремешками

Louis Vuitton сделал ставку на дерзкую нотку 90-х — босоножки с массивными ремешками. В сочетании с капри в полоску, легкой блузой и цветочными аксессуарами получается образ с настроением — немного гранжа, немного романтики, и при этом — очень современно.

Louis Vuitton весна-лето 2025. Фото: Vogue

Босоножки на платформе

Nensi Dojaka показали: обувь на платформе — не только для вечеринок. Их капри с рюшами выглядят совсем иначе, когда рядом — плоские босоножки на массивной подошве. Это микс женственности и свободы. Идеально для тех, кто хочет выглядеть нестандартно, но с акцентом на детали.

Nensi Dojaka весна-лето 2025 Фото: Vogue

Мюли на плоской подошве

Tommy Hilfiger объединил мюли без каблука с капри в клетку. Получается непринужденный образ: плетеные мюли, клетчатая рубашка, темный блейзер и бейсболка. Комфортно, легко, но со вкусом. Подойдет и для города, и для уикенда за городом.

Tommy Hilfiger весна-лето 2025 Фото: Vogue

Мюли на каблуках

Coperni сделали ставку на открытость и легкость. Джинсовые капри и мюли с тонкими ремешками — именно то, что нужно весной. Асимметричная блуза с цветами добавляет эффектности, но общий образ не выглядит перегруженным. Идеально для тех, кто хочет сочетать удобство и тренды.

Coperni весна-лето 2025 Фото: Vogue

Таким образом, укороченные брюки в этом сезоне — уже не просто ретро. Это — основа для новых образов. А обувь играет здесь главную роль. Поэтому смело ищите свою пару — на каблуках, платформе или без них — и экспериментируйте.

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